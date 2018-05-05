21-річний футболіст помер під час матчу через удар блискавки
- Сьогодні, 12:30
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Луанда Нцхангасе. Фото: Getty Images
Інцидент стався під час товариського матчу 1 березня
Південноафриканський футболіст «Маріцбург Юнайтед» Луанда Нцхангасе помер в лікарні через два місяці після удару блискавки.
Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Ми дуже шкодуємо про смерть Луанди, чудового молодого гравця, з величезним потенціалом. Від імені «Маріцбург Юнайтед» хочемо висловити щирі співчуття родині Нцхангасе», - йдеться в офіційній заяві клубу.
Інцидент стався під час товариського матчу 1 березня. 21-річний нападник був доставлений в лікарню і введений в кому.
Нагадаємо, що в літак збірної Італії влучила блискавка.