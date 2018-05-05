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    21-річний футболіст помер під час матчу через удар блискавки

    Інцидент стався під час товариського матчу 1 березня
    Південноафриканський футболіст «Маріцбург Юнайтед» Луанда Нцхангасе помер в лікарні через два місяці після удару блискавки. Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook. «Ми дуже шкодуємо про смерть Луанди, чудового молодого гравця, з величезним потенціалом. Від імені «Маріцбург
    • Сьогодні, 12:30
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    Луанда Нцхангасе. Фото: Getty Images
    Луанда Нцхангасе. Фото: Getty Images

    Інцидент стався під час товариського матчу 1 березня

    Південноафриканський футболіст «Маріцбург Юнайтед» Луанда Нцхангасе помер в лікарні через два місяці після удару блискавки.

    Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Ми дуже шкодуємо про смерть Луанди, чудового молодого гравця, з величезним потенціалом. Від імені «Маріцбург Юнайтед» хочемо висловити щирі співчуття родині Нцхангасе», - йдеться в офіційній заяві клубу.

    Інцидент стався під час товариського матчу 1 березня. 21-річний нападник був доставлений в лікарню і введений в кому.

    Нагадаємо, що в літак збірної Італії влучила блискавка.

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