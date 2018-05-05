21-річний футболіст помер під час матчу через удар блискавки

Інцидент стався під час товариського матчу 1 березня

Південноафриканський футболіст «Маріцбург Юнайтед» Луанда Нцхангасе помер в лікарні через два місяці після удару блискавки. Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook. «Ми дуже шкодуємо про смерть Луанди, чудового молодого гравця, з величезним потенціалом. Від імені «Маріцбург