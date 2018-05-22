23-го травня пройде прес-конференція глави комітету етики та чесної гри

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Франческо Баранка

Прес-конференція буде присвячена питанню договірних матчів

Глава комітету етики та чесної гри Франческо Баранка 23 травня проведе прес-конференцію в Будинку футболу, яка буде присвячена питанню договірних матчів.

Початок - о 14.00.

Як відомо, поліція викрила понад 320 осіб, причетних до організації договірних футбольних матчів.

Особам організаторів планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що в список замішаних у договірних матчах потрапило відразу п'ять клубів Прем'єр-ліги України.

Джерело: ua.tribuna.com