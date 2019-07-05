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    24-річний боксер знайдений мертвим у власній квартирі

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    Івана Раміреса називали одним із найперспективніших бійців своєї ваги - 24-річний боксер знайдений мертвим у власній квартирі
    Івана Раміреса називали одним із найперспективніших бійців своєї ваги
    WBC

    Мексиканець Іван Рамірес мав 13 перемог у 14-ти боях

    24-річний мексиканський боксер Іван Рамірес був знайдений мертвим в своєму будинку на Юкатані, через що поліція почала розслідування, повідомляє WBN.

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    Боєць всього лише через місяць повинен був провести черговий поєдинок. У його активі 13 перемог і лише одна поразка на професійному рингу.

    WBC висловив співчуття рідним молодого боксера, назвавши його одним з найбільш перспективних в Юкатані. Поки невідомо, було це вбивство чи самогубство.

    У серпні Іван Рамірес мав перейти в напівсередню вагу, а цьогоріч він провів вже два переможні бої.

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