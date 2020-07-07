24-річний футболіст побив новий рекорд спортивних заробітків



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Патрік Магоумс стане найбагатшим спортовцем світу Фото - Yahoo! Sports

Американський футболіст Патрік Магоумс перевершив зірок футболу європейського і баскетболістів з НБА

24-річний квотербек команди Національної футбольної ліги «Канзас-Сіті Чіфс» Патрік Магоумс встановив новий рекорд спортивних заробітків. Він заробляє один мільйон доларів за годину своїх занять футболом. У найближчих десять років він отримає мінімум 477 мільйонів доларів.

Магоумса три роки тому «Канзас-Сіті» обрав під десятим номером драфту НФЛ. Перший сезон Патрік просидів за спиною старожила Алекса Сміта, зігравши лише один матч – без турнірного значення, на останньому тижні регулярного сезону. Таким був план команди: Магоумс сидить на лавці перший рік, вивчає систему, слідкує за одним з найкращих менторів ліги, після чого потрапляє в старт.

Патрік став основним з першого дня чемпіонату-2018 і сходу за підсумками сезону став найціннішим гравцем Ліги. Хоча, звісно, при всьому таланті, Магоумсові дуже пощастило – він потрапив до одного з найкращих тренерів Ліги Енді Ріда. Рід вибудував систему нападу з урахуванням сильних сторін свого квотербека, поєднавши вміння Патріка імпровізувати на ходу з принципами сучасного нападу. У «Канзас-Сіті» підібралася неймовірна за талантом група приймаючих, і Магоумсу залишалося тільки розкидати. Що він і робив з приголомшливою стабільністю.

У сезоні-2018 «Канзас» дійшов до фіналу конференції, де поступився «Нью-Інґленд Петріотс» в наддраматичному матчі з овертаймом.

У минулому чемпіонаті Магоумс знаходився у затінку Ламара Джексона з «Балтімора», на MVP не претендував, але впевнено провів «Канзас» по сезону, хоч і пропускав матчі через травму. У плей-оф усе склалося для «Чіфс» найкращим чином: зухвалі андердоґи з Теннесі по черзі прибрали зі шляху двох головних конкурентів «Канзасу» - «Нью-Інґленд» і «Балтімор». «Чіфс» залишалося вибити самих «Тайтенс». Із цим завданням вони впоралися, а сам Магоумс заніс абсолютно геніальний тачдаун ногами (посилання - нижче) в кінці першої половини матчу – це повністю змінило хід зустрічі, адже «Канзас» до цього програвав.

У Супербоулі «Канзас» зустрічався із «Сан-Франциско» і програвав по ходу матчу більше десяти очок. Магоумс і тут перевернув гру, особисто замовивши комбінацію з дальнім пасом (зазвичай замовляють тренери) на свого кращого приймаючого Тайріка Гілла. Розіграш відбувся, «Канзас» відігрався і забрав титул. Патрік став MVP матчу, тобто за два повних сезони в Лізі він пройшов шлях, який 95% квотербеків не проходять за всю кар'єру.

У «Канзасі» розуміли: настав час платити Магоумсу по-справжньому.

Треба зазначити, що ринок контрактів квотербеків у НФЛ влаштований дуже просто – наступний контракт елітного квотербека (топ-12 ліги) повинен бути більшим за попередній. Хоча б на мільйон. Рекордну планку до 6 липня 2020 року утримував к’юбі «Сієттлу» Расселл Вілсон з 35 мільйонами доларів в рік.

Ще одна важлива обмовка: оцінюючи контракт гравця НФЛ, важливо дивитися не на загальну суму угоди, а на суму ґарантованих виплат – саме ці кошти гравець отримає при будь-яких розкладах. У НФЛ, на відміну від НБА, контракти не гарантовані повністю через специфіку виду спорту, тому величезні контракти не завжди є такими – зазвичай велика частина виплат націлена на перші два-три сезони, після чого ґарантованих грошей не залишається і команди можуть прощатися з гравцем, якщо той не витримує рівня, отримав травму, команда змінила курс. Це буває в 95% випадків.

Патрік Магоумс

Суми гарантій топовим квотербекам в НФЛ крутилися в районі $107-110 мільйонів, але Магоумс перевернув гру. Він погодив із «Канзасом» історичний контракт.

Десять років – неймовірна тривалість для такої ліги, як НФЛ, де середня тривалість кар'єри гравця – шість років (елітні к’юбі, звичайно, грають і по 15-20).

503 мільйони доларів загальних виплат – рекорд всього американського спорту.

477 мільйонів доларів гарантії – складний механізм виплат, але це означає, що практично весь контракт Патріка ґарантований. Значить, він отримає усі ці гроші.

Різниця в 26 мільйонів – це бонуси від перемоги в конференції і титулів MVP в наступні роки.

Вже підраховано, що Магоумс у наступні десять років буде заробляти майже мільйон доларів (937 тисяч) за тиждень, 521 долар за годину і $8,60 за хвилину.

За годину занять самим футболом – а тренувальний годинник у гравців НФЛ суворо регламентований – Магоумс буде отримувати близько мільйона доларів.

Його контракт став найбільшим в історії спорту, перекривши майже на 80 мільйонів попередній рекорд, контракт бейсболіста Майка Траута з командою «Лос-Анджелес Енджелс», який рівнявся 426,5 мільйонів на 12 років.

Джерело: Блог Олександра Прошути