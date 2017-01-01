26 листопада в НХЛ відзначається історична дата
- Вчора, 14:37
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Національній хокейній лізі виповнюється 100 років
Ліга була заснована 26 листопада 1917 року і стала наступницею Національної Хокейної Асоціації, що існувала з 1910 року.
Починаючи з 1926 року, НХЛ стала єдиною лігою, чиї клуби мають право оскаржувати Кубок Стенлі.
У першому сезоні ліги -1917 / 18 виступали 4 команди, що представляють 3 канадських міста - Монреаль, Торонто і Оттаву. Зараз в НХЛ 31 команда, з яких 7 представляють Канаду і 24 - США.
Перший матч в історії ліги був проведений 19 грудня 1917 року між «Оттавою» і «Монреалем».
16 грудня поточного року «Сенаторс» і «Канадієнс» проведуть матч на відкритому повітрі в честь 100-річного ювілею ліги.
Джерело: sports.ru