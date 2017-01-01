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    26 листопада в НХЛ відзначається історична дата

    Національній хокейній лізі виповнюється 100 років
    Ліга була заснована 26 листопада 1917 року і стала наступницею Національної Хокейної Асоціації, що існувала з 1910 року.  Починаючи з 1926 року, НХЛ стала єдиною лігою, чиї клуби мають право оскаржувати Кубок Стенлі. У першому сезоні ліги -1917 / 18 виступали 4 команди, що представляють 3 канадських міста - Монреаль, Торонто і Оттаву. Зараз
    • Вчора, 14:37
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    Національній хокейній лізі виповнюється 100 років

    Ліга була заснована 26 листопада 1917 року і стала наступницею Національної Хокейної Асоціації, що існувала з 1910 року. 

    Починаючи з 1926 року, НХЛ стала єдиною лігою, чиї клуби мають право оскаржувати Кубок Стенлі.

    У першому сезоні ліги -1917 / 18 виступали 4 команди, що представляють 3 канадських міста - Монреаль, Торонто і Оттаву. Зараз в НХЛ 31 команда, з яких 7 представляють Канаду і 24 - США.

    Перший матч в історії ліги був проведений 19 грудня 1917 року між «Оттавою» і «Монреалем».

    16 грудня поточного року «Сенаторс» і «Канадієнс» проведуть матч на відкритому повітрі в честь 100-річного ювілею ліги.

    Джерело: sports.ru

    США хокей
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