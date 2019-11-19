  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    26-річна британка загинула після поразки на турнірі з ММА

    • Розсилка
    <p>Саїда Саї Алетаха</p> - 26-річна британка загинула після поразки на турнірі з ММА

    Саїда Саї Алетаха

    MMAJunkie

    Спортсменку госпіталізували після бою у важкому стані

    У британському Саутгемптоні загинула після поразки в бою аматорського турніру з ММА Fast and Furious Fight 26-річна Саїда Саї Алетаха.

    Спортсменка була британською громадянкою іранського походження, інформує MMAJunkie. Вона тренувалася та виступала в хіджабі.

    Після програного бої Алетаху доправили до лікарні у вкрай важкому стані. Місцева поліція проводить розслідування обставин трагедії.

     Читайте також: Добра прикмета. Як російський коментатор накликав гол у ворота своєї збірної в матчі з Бельгією (відео)
    трагедія ММА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ