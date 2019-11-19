26-річна британка загинула після поразки на турнірі з ММА



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Саїда Саї Алетаха MMAJunkie

Спортсменку госпіталізували після бою у важкому стані

У британському Саутгемптоні загинула після поразки в бою аматорського турніру з ММА Fast and Furious Fight 26-річна Саїда Саї Алетаха.

Спортсменка була британською громадянкою іранського походження, інформує MMAJunkie. Вона тренувалася та виступала в хіджабі.

Після програного бої Алетаху доправили до лікарні у вкрай важкому стані. Місцева поліція проводить розслідування обставин трагедії.