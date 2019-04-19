42-річний олімпійський чемпіон з волейболу Жіба здобув «золото» чемпіонату Англії



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Жіба

Жіба також є дворазовим срібним призером літніх Олімпійських ігор. Він оголосив про завершення кар'єри в 2014 році

Олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон світу 42-річний бразильський догравальник Жіба, який прийняв рішення відновити кар'єру на одну гру, став чемпіоном Англії. Він вийшов на майданчик у складі лондонської «Полонії» у фіналі англійської Суперліги з «Шеффілдом» і допоміг команді здобути перемогу - 3:1, повідомляє Polsat Sport.

Столична команда в шостий раз в історії завоювала чемпіонський титул. В ході сезону «Полонія» не потерпіла жодної поразки. Минулорічний чемпіон - «Нортумбрія» - не брав участі в розіграші через фінансові труднощі.

Жіба також є дворазовим срібним призером літніх Олімпійських ігор. Він оголосив про завершення кар'єри в 2014 році.

Джерело: Чемпионат.com