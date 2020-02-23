42-річний водій льодового комбайну став воротарем клубу НХЛ



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Народження легенди

Це не жарт і не благодійна акція - водій замбоні виграв матч НХЛ

Неймовірна подія сталася цієї ночі в НХЛ - і мова не про 700-у шайбу Алєксандра Овечкіна - в матчі регулярного чемпіоната, в якому грали «Кароліна» та «Торонто», дебютував 42-річний гравець.

Ми навмисно не написали хокеїст, бо він зовсім не хокеїст. Дейв Ейрс - водій замбоні - льодвого комбайну-ресурфейсера, за допомогою якого заливають та відновлюють лід на площадці. Ви напевне бачили цю машину, але точно не знали, як її правильно називати. Нині ж знаєте, що це й кузня кадрів на кращої хокейної ліги світу (вибач, УХЛ).

«Кароліна» грала бек-ту-бек й в дебюті зустрічи з травмою вибув основний голкіпер «Харрікейнз» Джеймс Раймер, його замінив Петр Мразек, але й він незабаром травмувався.

У команді не лишилося голкиперів у заявці, а згідно правил ліги, команда мала правр залучити екстраголкіпера - вибір було зроблено на користь водія замбоні Дейва Ейрса, який мав досвід виступу в аматорах, але востаннє грав 5 років тому.

Вибір себе виправдав - 42-річний водій льодового комбайну пропустив дві шайби, але зробив у вирішальни хвилини зробив сім сейвів (це всі удари суперника у третьому періоді), чим посприяв перемозі над «Торонто», став головною зіркою матчу та головною темою дня у соцмережах.