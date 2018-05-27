75-річний фанат «Ліверпуля» вперше пропустив єврокубковий фінал через київський аеропорт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ерні Ешлі. Фото: Getty Images

Авіарейс був скасований через розбіжності між туроператором і аеропортом Києва

Знаменитий уболівальник «Ліверпуля» Ерні Ешлі вперше в своєму житті пропустив фінал європейського кубка свого улюбленого клубу. 75-річний чоловік був присутній на 12 фіналах, а в Києві повинен був стати для нього 13-им. Але, можливо, перешкодило нещасливе число.

У нього був квиток на фінал з «Реалом», проте авіарейс був скасований через розбіжності між туроператором і аеропортом Києва щодо розміру літака.

«Я лягав дуже рано, тому що таксі повинно був мене відвезти в аеропорт о третій годині ночі. Я ще не заснув, коли вони мені подзвонили і повідомили, що рейс скасовано. Дівчина розплакалася, я теж плакав, чесно. Я сподіваюся дожити до наступного фіналу з Клоппом. Тепер це мені допоможе», - упевнений британець.