  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    9:1 від Італії, 5:0 від Іспанії і решта матчів понеділка у відборі до Євро-2020 (відео)

    • Розсилка
    Гол Мартіна Брайтвайта вивів Данію на Євро-2020 - 9:1 від Італії, 5:0 від Іспанії і решта матчів понеділка у відборі до Євро-2020 (відео)
    Гол Мартіна Брайтвайта вивів Данію на Євро-2020
    Getty Images (c) UEFA.com

    Найдраматичнішою вийшла зустріч у Дубліні

    Швейцарія, Данія і Швеція – ще три фіналісти Євро-2020.

    Це право команди гарантували собі за підсумками понеділкових матчів заключного туру кваліфікації континентальної першості.

    І якщо успіх швейцарців і шведів, які грали з відвертими аутсайдерами, сумнівів не викликав, то данці з великими труднощами відстояли нічию в зустрічі з прямим конкурентом – командою Ірландії.

    Група D

    Ґібралтар – Швейцарія – 1:6

    Голи: 0:1 – Іттен (10). 0:2 – Рубен Варґас (50). 0:3 – Фасснахт (57). 1:3 – Стайч (74). 1:4 – Лоріс Беніто (75). 1:5 – Іттен (84). 1:6 – Ґраніт Джака (86)

    Ірландія – Данія – 1:1

    Голи: 0:1 – Мартін Брайтвайт (73). 1:1 – Метт Догерті (85)

    Підсумкове становище команд: Швейцарія – 17, Данія – 16, Ірландія – 13, Грузія – 8, Ґібралтар – 0

    Група F

    Мальта – Норвегія – 1:2

    Голи: 0:1 – Джошуа Кінґ (7). 1:1 – Фенеч (40. 1:2 – Александр Сьорлот (62)

    На 67-й хвилині Джошуа Кінґ (Норвегія) не реалізував пенальті

    Іспанія – Румунія – 5:0

    Голи: 1:0 – Фабіан Руїс (8). 2:0 – Херард Морено (33). 3:0 – Херард Морено (43). 4:0 – Адріан Рус (45+1, автогол). 5:0 – Оярсабаль (90+2)

    Швеція – Фарери – 3:0

    Голи: 1:0 – Себастьян Андерссон (29). 2:0 – Сванберґ (72). 3:0 – Ґвідетті (80)

    Підсумкове становище команд: Іспанія – 26, Швеція – 21, Норвегія – 17, Румунія – 14, Фарери – 3, Мальта – 3

    Група J

    Греція – Фінляндія – 2:1

    Голи: 0:1 – Теему Пуккі (27). 1:1 – Манталос (47). 2:1 – Яланопулос (70)

    Італія – Вірменія – 9:1

    Голи: 1:0 – Іммобіле (8). 2:0 – Дзаньоло (9). 3:0 – Барелла (29). 4:0 – Іммобіле (33). 5:0 – Дзаньоло (64). 6:0 – Алессіо Романйолі (72). 7:0 – Жоржіньо (75, з пенальті). 8:0 – Орсоліні (78). 8:1 – Едґар Бабаян (79). 9:1 – Федеріко К’єза (81)

    Ліхтенштейн – Боснія і Герцеґовина – 0:3

    Голи: 0:1 – Чівіч (57). 0:2 – Армін Годжіч (64). 0:3 – Армін Годжіч (72)

    Підсумкове становище команд: Італія – 30, Фінляндія – 18, Греція – 14, Боснія і Герцеґовина – 13, Вірменія – 10, Ліхтенштейн – 2

    19 листопада відбірний турнір Євро-2020 завершиться. Наразі фіналістами турніру стали 20 збірних – Іспанія, Італія, Бельгія, РФ, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Хорватія, Нідерланди, Австрія, Португалія, Швейцарія, Швеція і Данія.

     Читайте також: Шевченко і його бійці. Сім факторів, які вивели Україну на Євро-2020
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Жоржіньо Чіро Іммобіле Ніколо Дзаньоло Херард Морено Ніколо Барелла Джошуа Кінґ Теему Пуккі Алессіо Романйолі Александр Сьорлот Седрік Іттен Мартін Брайтвайт Армін Годжіч Едґар Бабаян Федеріко К’єза Себастьян Андерссон Фабіан Руїс Адріан Рус Метт Догерті Рубен Варґас Ґраніт Джака Лоріс Беніто Ріккардо Орсоліні Мікель Оярсабаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ