9:1 від Італії, 5:0 від Іспанії і решта матчів понеділка у відборі до Євро-2020 (відео)



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Гол Мартіна Брайтвайта вивів Данію на Євро-2020 Getty Images (c) UEFA.com

Найдраматичнішою вийшла зустріч у Дубліні

Швейцарія, Данія і Швеція – ще три фіналісти Євро-2020.

Це право команди гарантували собі за підсумками понеділкових матчів заключного туру кваліфікації континентальної першості.

І якщо успіх швейцарців і шведів, які грали з відвертими аутсайдерами, сумнівів не викликав, то данці з великими труднощами відстояли нічию в зустрічі з прямим конкурентом – командою Ірландії.

Група D

Ґібралтар – Швейцарія – 1:6

Голи: 0:1 – Іттен (10). 0:2 – Рубен Варґас (50). 0:3 – Фасснахт (57). 1:3 – Стайч (74). 1:4 – Лоріс Беніто (75). 1:5 – Іттен (84). 1:6 – Ґраніт Джака (86)

Ірландія – Данія – 1:1

Голи: 0:1 – Мартін Брайтвайт (73). 1:1 – Метт Догерті (85)

Підсумкове становище команд: Швейцарія – 17, Данія – 16, Ірландія – 13, Грузія – 8, Ґібралтар – 0

Група F

Мальта – Норвегія – 1:2

Голи: 0:1 – Джошуа Кінґ (7). 1:1 – Фенеч (40. 1:2 – Александр Сьорлот (62)

На 67-й хвилині Джошуа Кінґ (Норвегія) не реалізував пенальті

Іспанія – Румунія – 5:0

Голи: 1:0 – Фабіан Руїс (8). 2:0 – Херард Морено (33). 3:0 – Херард Морено (43). 4:0 – Адріан Рус (45+1, автогол). 5:0 – Оярсабаль (90+2)

Швеція – Фарери – 3:0

Голи: 1:0 – Себастьян Андерссон (29). 2:0 – Сванберґ (72). 3:0 – Ґвідетті (80)

Підсумкове становище команд: Іспанія – 26, Швеція – 21, Норвегія – 17, Румунія – 14, Фарери – 3, Мальта – 3

Група J

Греція – Фінляндія – 2:1

Голи: 0:1 – Теему Пуккі (27). 1:1 – Манталос (47). 2:1 – Яланопулос (70)

Італія – Вірменія – 9:1

Голи: 1:0 – Іммобіле (8). 2:0 – Дзаньоло (9). 3:0 – Барелла (29). 4:0 – Іммобіле (33). 5:0 – Дзаньоло (64). 6:0 – Алессіо Романйолі (72). 7:0 – Жоржіньо (75, з пенальті). 8:0 – Орсоліні (78). 8:1 – Едґар Бабаян (79). 9:1 – Федеріко К’єза (81)

Ліхтенштейн – Боснія і Герцеґовина – 0:3

Голи: 0:1 – Чівіч (57). 0:2 – Армін Годжіч (64). 0:3 – Армін Годжіч (72)

Підсумкове становище команд: Італія – 30, Фінляндія – 18, Греція – 14, Боснія і Герцеґовина – 13, Вірменія – 10, Ліхтенштейн – 2

19 листопада відбірний турнір Євро-2020 завершиться. Наразі фіналістами турніру стали 20 збірних – Іспанія, Італія, Бельгія, РФ, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Хорватія, Нідерланди, Австрія, Португалія, Швейцарія, Швеція і Данія.