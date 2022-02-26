Санкції проти Росії. Міністр Путіна обурився порушенням прав людини

«На території РФ і Білорусі жодних надзвичайних конфліктів та ситуацій не відбувається», - запевняє поплічник Путіна

Міністр спорту Росії Олег Матіцин прокоментував заклик Міжнародного олімпійського комітету (МОК) до спортивних федерацій перенести чи скасувати змагання, заплановані на території Росії чи Білорусі, а також заборонити спортсменам цих країн виступати під національними прапорами. Причина – війна з Україною.

«МОК має залишатися самостійною міжнародною організацією, яка декларує принципи єдності, невтручання та неприпустимості політизації спорту, – «здивувався» чиновник країни, що наразі веде активні бойові дії в України. – Тим не менш, ми бачимо, що не наведено причин, чому це було зроблено. Ні на території Російської Федерації, ні на території Білорусії жодних надзвичайних конфліктів та ситуацій не відбувається. Включати заходи додаткового реагування та санкцій для країн вважаємо неприпустимим та неадекватним у нинішній ситуації».

Представник країни-агресора жаліється, що подальші обмеження прав російських спортсменів брати участь у змаганнях будуть порушенням прав людини.

Це – не єдина реакція спортивного світу на агресію Росії. Так цьогорічний фінал футбольної Ліги чемпіонів перенесли з Санкт-Петербургу до Парижу, російські футбольні команди гратимуть домашні матчі євро кубків на нейтральних полях, УЄФА планує відмовитися від багаторічного співробітництва з «Газпромом». Також «Формула-1» оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році.