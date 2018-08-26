Абрамович розглядає можливість продажу футбольного клубу «Челсі»



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Роман Абрамович

У «Челсі» відмовилися офіційно коментувати дану інформацію

Власник «Челсі» Роман Абрамович розглядає можливість продажу клубу.

З цією метою російський бізнесмен найняв інвестиційний банк, що спеціалізується на спорті.

Представники лондонської команди звернулися за допомогою до фахівця банку Raine Group Джо Равітчу.

У «Челсі» відмовилися офіційно коментувати дану інформацію, а джерело всередині клубу підкреслює, що «клуб не продається».

У травні цього року з'явилася інформація, що у Абрамовича виникли проблеми з продовженням візи в Великобританії.

В результаті він відкликав заяву на продовження інвестиційної візи Великобританії, так як отримав ізраїльське громадянство, яке дозволяє йому перебувати на території Сполученого королівства до півроку.

Статки Абрамовича оцінюється в 10 мільярдів доларів. У Великобританії він займав 13-е місце в списку найбагатших людей. Абрамовичу дали дозвіл відкрити банківський рахунок в Ізраїлі.

Передбачається, що проблеми з владою Великобританії почалися у підприємця через близькість до президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: ua.tribuna.com