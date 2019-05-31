Адміністратор збірної України: насправді футболісти дуже слідкують за політикою



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Олександр Кісткін Трибуна

Олександр Кісткін спростував враження про аполітичність футболістів

Адміністратор національної збірної України Олександр Кісткін спростував враження про аполітичність футболістів. За його твердженнями, вони насправді дуже нею цікавляться.

«Якщо когось викликати на життєве інтерв’ю, то вони про все розкажуть. Відсотків 80 дуже сильно слідкують за політикою. Зараз – поготів. Я от ходжу на фітнес з Гармашем. Ми не про футбол розмовляємо, а про політику. З Пятовим говоримо про дітей, футбол та політику. Вася Кобін – взагалі зашкварений на політиці. Вони – публічні люди. Своя думка їм не на користь. Тому що президенти клубів так чи інакше заангажовані. Лише тому футболісти роблять вигляд, що не цікавляться політикою», - розповів Кісткін в інтерв’ю Tribuna.com.

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