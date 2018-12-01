Агент: «Селезньова перевели у дубль і змушують підтримувати форму на городі з дітьми»



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Євген Селезньов Фото: Milliyet

Українського нападника не пускають тренуватися з основою «Акхісар»

Агент українського нападаючого турецького «Акхісара Беледіе» Євгена Селезньова, Іван Піроженко, прокоментував ситуацію з відсутністю ігрового часу у його клієнта.

«Ситуація з сьогоднішнім становищем Євгенія в «Акхісарі» дуже неприємна. Клуб поводиться непрофесійно по відношенню до футболіста, але ж Євген допоміг команді вперше в історії виграти трофеї, пробитися до єврокубків.

Ситуація погіршилася ще влітку, коли з команди пішов тренер Окан Бурук. З ним просто не продовжили угоду. Прийшов боснійський тренер, який протримався три місяці. А потім команду очолив справжній фізрук. За два місяці він своїми інтригами розвалив «Акхісар».

Селезньов переведений у дубль, його не пускають на базу першої команди, змушуючи підтримувати форму на городі з дітьми. Ніхто нічого нам в обличчя не пояснював. Ми готові прийняти рішення і піти з піднятою головою. Потрібно вміти розлучатися красиво.

Ми з чистим серцем скажемо: «Дякую, Акхісар. Ти і твої неймовірні вболівальники назавжди залишаться у наших серцях. І кожен піде своєю дорогою», - сказав Піроженко.

33-річний українець у поточному сезоні провів 11 матчів у складі «Акхісара», в яких забив чотири голи і зробив чотири результативні передачі.

Джерело: isport.ua