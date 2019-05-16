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    Агент українського півзахисника спростував можливість трансферу в Росію

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    Руслан Малиновський - Агент українського півзахисника спростував можливість трансферу в Росію
    Руслан Малиновський
    XSport

    Українець Руслан Малиновський не збирається міняти Європу на московський «Спартак»

    Агент півзахисника збірної України та бельгійського «Ґенка» Руслана Малиновського Сергій Серебренников спростував чутки про можливий перехід футболіста до московського «Спартака».

    «Не вірте чуткам. Уже втомився їх коментувати. Якщо щось і станеться, то ви першими дізнаєтеся. Те, що пишуть про «Спартак» - неправда. Руслан Малиновський – гравець «Ґенка». У нього великі амбіції. Команда бореться за чемпіонство», - повідомив Серебренников Tribuna.com.

    Раніше в російських ЗМІ з’явилася інформація про високу ймовірність переходу українця до московського клубу.

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