Кубок України: «Шахтар» обірвав казку «Інгульця» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Шахтар» розгромив «Інгулець» у фіналі Кубка України ФК «Шахтар»

Лідер Прем’єр-ліги розгромив команду першої ліги в фіналі Кубка України

Донецький «Шахтар» розгромив «Інгулець» з першої ліги чемпіонату України в фіналі Кубка України, втринадцяте здобувши трофей.

«Шахтар» (Донецьк) – «Інгулець» (Петрове) – 4:0

Голи: 1:0 – Тете (28). 2:0 – Тете (39). 3:0 – Мораєш (45). 4:0 – Соломон (64).

«Шахтар»: Шевченко, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаілі, Алан Патрик, Маркос Антоніо, Тете (Нем, 72), Коваленко (Соломон, 61), Тайсон, Мораєш (Кайоде, 61). Тренер – Паулу Фонсека.

«Інгулець»: Ситников, Запорожець, Клименко (Кучеренко, 67), Мішуренко (Січинава, 34), І. Коваленко, Павлов, Балан, Щедрий (Козак, 83), Ковальов, Лупашко, Синьогуб. Тренер – Сергій Лавриненко.

Суддя: Євген Арановський

Попередження: Коваленко (48), Нем (89) – Лупашко (45+2), Клименко (57).

15 травня. Запоріжжя. Стадіон «Славутич-Арена»

Грізне ім’я суперника не знітило скромну селищну команду першої ліги на початку фіналу національного Кубку. За першої ліпшої нагоди «Інгулець» намагався контратакувати. Втім до реальної загрози воротам Шевченка справа не доходила. Паулу Фонсека довірив місце у воротах молодому голкіперу в вирішальному матчі за трофей, ніби підкреслюючи беззаперечну перевагу над суперником.

«Гірники» впевнено контролювали м’яч без зайвої метушні. Перший провал захисту «Інгульця» стався після екватора першої половини. Тете вискочив з-за захисників та підправив м’яч у сітку після удару Тайсона.

Перший гол Тете

За 11 хвилин донетчани розіграли стрімку атаку, яку замкнув після прострілу з флангу той таки Тете – 2:0.

Другий гол Тете

А ще до перерви Тайсон вивів на удар Мораєша і бразильський «українець» не змарнував цього разу свою нагоду.

Гол Мораєша

Попри розгром у першій 45-хвилинці гравці «Інгульця» на початку другого тайму не виглядали приречено. За ліпшої нагоди вони намагалися контратакувати, аби забити бодай один історичний м’яч у фіналі Кубка, вихід куди вже є великим досягненням селищної команди.

Тим часом «гірники» збільшили перевагу – забив Соломон, який щойно вийшов на заміну.

Гол Соломона

Більше рахунок не мінявся. «Шахтар» втринадцяте в історії та четвертий раз поспіль виборов Кубок України.

Читайте також: Тренера українця Зінченка вдруге поспіль визнали найкращим у Англії