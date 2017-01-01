Ахметов не обіцяв «Шахтарю» додаткові преміальні за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів

Голкіпер донецького клубу Андрій П'ятов заявив, що команда гратиме за престиж країни

Футболісти донецького «Шахтаря» не отримали додаткову мотивацію перед важливим матчем Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті». Про це повідомив голкіпер «гірників» Андрій П'ятов. «Додаткові преміальні? Нам ніхто нічого не обіцяє, ми на це навіть не звертаємо увагу. Гратимемо за престиж команди і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голкіпер донецького клубу Андрій П'ятов заявив, що команда гратиме за престиж країни

Футболісти донецького «Шахтаря» не отримали додаткову мотивацію перед важливим матчем Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті».

Про це повідомив голкіпер «гірників» Андрій П'ятов.

«Додаткові преміальні? Нам ніхто нічого не обіцяє, ми на це навіть не звертаємо увагу. Гратимемо за престиж команди і країни», - заявив він.

«У першому матчі взяв пенальті від Агуеро, бо знав, як він пробиватиме. До цієї гри тренер мене також готує якнайкраще. Підготовка залежить від нього, а не від мене. Однак можу запевнити, що вона буде ретельною», - додав П'ятов.

Матч 6-го туру Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Манчестер Сіті» відбудеться 6 листопада у Харкові на стадіоні ОСК «Металіст».

Початок гри о 21:45.

Для виходу у плей-офф донецькому клубу мінімум не можна програвати.

Джерело: Футбол 24