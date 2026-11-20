Румунія відмовила в оформленні в'їзних віз російським тхеквондистам, які планували взяти участь у Чемпіонаті Європи для спортсменів не старше 14 років. Про це пропагандистам повідомив головний тренер збірної Росії з тхеквондо Вадим Іванов, інформує «Главком».

Чемпіонат Європи з тхеквондо для спортсменів віком до 14 років (European Cadets Championships) пройде з 26 по 28 листопада в Бухаресті.

«Збірна Росії пропустить цю першість Європи. Старший тренер кадетської збірної Росії повідомив мені про отримання повідомлення від консула, в якому йдеться, що відповідно до інструкцій, отриманих з Бухареста, консульство Румунії не прийматиме і опрацьовуватиме заяви на візу від спортсменів з нашої федерації тхеквондо», – сказав Іванов.

Наприкінці січня Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) ухвалила рішення допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань із національною символікою.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.