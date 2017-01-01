«Аль-Ахлі» Реброва здобув другу перемогу поспіль в чемпіонаті
- Сьогодні, 17:42
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Розсилка
Сергій Ребров зі своїми підопічними
Команда закріпила лідерство у чемпіонаті Саудівської Аравії
«Аль-Ахлі» Реброва в 15-му турі чемпіонату Саудівської Аравії переграв «Аль-Фатех» - 3:1.
Підопічні Сергія Реброва на виїзді зуміли всі три голи забити ще в першому таймі.
Це друга перемога поспіль для «Аль-Ахлі», і тепер клуб з Джидди закріпився на першому місці чемпіонату. Але найближчий суперник «Аль-Хілаль» відстає на чотири очки і має в запасі три матчі.
Чемпіонат Саудівської Аравії
15-ий тур
«Аль-Ахлі» - «Аль-Фатех» - 3:1
Джерело: Трибуна