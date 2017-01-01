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    «Аль-Ахлі» Реброва здобув другу перемогу поспіль в чемпіонаті

    Команда закріпила лідерство у чемпіонаті Саудівської Аравії
    «Аль-Ахлі» Реброва в 15-му турі чемпіонату Саудівської Аравії переграв «Аль-Фатех» - 3:1. Підопічні Сергія Реброва на виїзді зуміли всі три голи забити ще в першому таймі. Це друга перемога поспіль для «Аль-Ахлі», і тепер клуб з Джидди закріпився на першому місці чемпіонату. Але найближчий суперник
    • Сьогодні, 17:42
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    Сергій Ребров зі своїми підопічними&nbsp;
    Сергій Ребров зі своїми підопічними 

    Команда закріпила лідерство у чемпіонаті Саудівської Аравії

    «Аль-Ахлі» Реброва в 15-му турі чемпіонату Саудівської Аравії переграв «Аль-Фатех» - 3:1.

    Підопічні Сергія Реброва на виїзді зуміли всі три голи забити ще в першому таймі.

    Це друга перемога поспіль для «Аль-Ахлі», і тепер клуб з Джидди закріпився на першому місці чемпіонату. Але найближчий суперник «Аль-Хілаль» відстає на чотири очки і має в запасі три матчі.

    Чемпіонат Саудівської Аравії

    15-ий тур

    «Аль-Ахлі» - «Аль-Фатех» - 3:1

    Джерело: Трибуна

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