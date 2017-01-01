«Аль-Ахлі» Реброва здобув другу перемогу поспіль в чемпіонаті

Команда закріпила лідерство у чемпіонаті Саудівської Аравії

«Аль-Ахлі» Реброва в 15-му турі чемпіонату Саудівської Аравії переграв «Аль-Фатех» - 3:1. Підопічні Сергія Реброва на виїзді зуміли всі три голи забити ще в першому таймі. Це друга перемога поспіль для «Аль-Ахлі», і тепер клуб з Джидди закріпився на першому місці чемпіонату. Але найближчий суперник