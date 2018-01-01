«Аль-Ахлі» Реброва здобув розгромну перемогу у чемпіонату Саудівської Аравії
- Сьогодні, 09:27
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Розсилка
Сергій Ребров. Фото: Getty Images
«Аль-Ахлі» скоротив відставання від лідера до 1 очка
Команда Реброва подарувала феєрію голів вболівальницям, які вперше в історії Саудівської Аравії були присутні на футбольному матчі.
Підопічні Сергія Реброва впевнено переграли вдома «Аль-Батін» з рахунком 5:0.
Ця перемога дозволила «Аль-Ахлі» скоротити відставання від лідера до 1 очка, але «Аль-Хіляль» має гру в запасі.
До речі, на цьому матчі вперше в історії Саудівської Аравії були присутні жінки. Спеціально для них були виділені сектори загальною вмістимістю понад 7 тисяч.
Чемпіонат Саудівської Аравії
Регулярний чемпіонат
«Аль-Ахлі» - «Аль-Батін» - 5:0