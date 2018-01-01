«Аль-Ахлі» Реброва здобув розгромну перемогу у чемпіонату Саудівської Аравії

«Аль-Ахлі» скоротив відставання від лідера до 1 очка

Команда Реброва подарувала феєрію голів вболівальницям, які вперше в історії Саудівської Аравії були присутні на футбольному матчі. Підопічні Сергія Реброва впевнено переграли вдома «Аль-Батін» з рахунком 5:0. Ця перемога дозволила «Аль-Ахлі» скоротити відставання від лідера до 1 очка, але «Аль-Хіляль» має гру