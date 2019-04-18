Алекс Макліш звільнений з поста головного тренера збірної Шотландії з футболу



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Алекс Макліш

Макліш очолив збірну Шотландії в лютому минулого року

Шотландська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті повідомила про відставку Алекса Макліша з поста головного тренера національної збірної.

Спеціаліст покине свій пост вже найближчим часом. Рішення було спільно прийнято керівництвом асоціації та самим тренером.

Макліш очолив збірну Шотландії в лютому минулого року. Раніше він вже очолював національну команду, але не зумів вийти з неї в фінальну стадію чемпіонату Європи-2008.

Збірна Шотландії під керівництвом Маклиша встигла провести в відборі до фінальної частини Євро-2020 два матчі, в яких програла Казахстану (0:3) і перемогла Сан-Марино (2:0), і займає п'яте місце в групі, відстаючи за додатковими показниками від Росії, Казахстану та Кіпру.

Джерело: Чемпионат.com