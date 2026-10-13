«Я не часто роблю так із чоловіками»: Трамп розповів про сідниці сенатора на передвиборчому мітингу

За словами президента, про спортивне минуле Гастеда йому розповів колишній тренер з американського футболу

Президент США зізнався, що уважно розглядав тіло Джона Гастеда, дізнавшись про його спортивне минуле

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в штаті Огайо несподівано заговорив про зовнішність сенатора-республіканця Джона Гастеда. Американський лідер розповів, як розглядав його тіло, зокрема сідниці та руки, повідомляє «Главком» із посиланням на заяву американського лідера.

«Я не часто роблю так із чоловіками. Я почав розглядати його тіло, бо не знав, що він видатний спортсмен. Я уважно оглянув його з голови до ніг. Подивився на його сідниці, а потім на руки», – заявив Трамп.

Президент пояснив, що дізнався про спортивне минуле Гастеда від колишнього тренера з американського футболу Джона Грудена. Сенатор свого часу виступав за команду Дейтонського університету, яка у 1989 році стала чемпіоном третього дивізіону NCAA.

Джон Гастед – американський політик-республіканець, який із січня 2025 року представляє штат Огайо в Сенаті США. Раніше він обіймав посаду віцегубернатора штату, а до верхньої палати Конгресу потрапив після обрання Джей Ді Венса віцепрезидентом США.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп під час одного зі своїх публічних виступів зробив резонансну заяву щодо реакції публіки на свої промови.

Американський лідер відверто звернувся до присутніх, зауваживши, що може говорити навіть найабсурдніші речі, але все одно отримуватиме за це овації та підтримку аудиторії. «Неймовірно. Я можу говорити найтупіші речі, а ви продовжуєте аплодувати», – сказав Трамп.