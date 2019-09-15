Американець Хейні кинув виклик Ломаченку



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Девін Хейні переконаний, що Ломаченко свідомо уникає бою з ним

Американський боксер Девін Хейні кинув виклик українцю Василю Ломаченку.

Хейні переконаний, що український чемпіон за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі свідомо уникає бою з ним.

«Ломаченко? Він No-маченко, оскільки не хоче зі мною битися. Абдулаєв був другим номером, а я одразу його знищив. То ж годі чекати, давай влаштуємо бій. Якщо я такий легкий противник, No-маченко має провести зі мною бій, щоб прибрати мене зі шляху», - заявив Хейні.