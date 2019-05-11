Американський боксер виснажив себе до лікарні перед боєм



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Демонд Ніколсон YouTube

Боксер Демонд Ніколсон потрапив до лікарні через важке зневоднення організму

Американський боксер Демонд Ніколсон виснажив себе до лікарні перед черговим боєм. Спортсмену терміново знадобилася допомога медиків через важке зневоднення організму, інформує ESPN.

Ніколсон наполегливо скидав вагу перед поєдинком проти Ернеста Ам’юза. У підсумку спортсмен упішно пройшов зважування, але одразу після цього у нього почалися судоми.

26-річний Ніколсон провів 25 поєдинків, у яких здобув 21 перемогу – 20 нокаутом.

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