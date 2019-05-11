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    Американський боксер виснажив себе до лікарні перед боєм

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    Демонд Ніколсон&nbsp; - Американський боксер виснажив себе до лікарні перед боєм
    Демонд Ніколсон 
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    Боксер Демонд Ніколсон потрапив до лікарні через важке зневоднення організму

    Американський боксер Демонд Ніколсон виснажив себе до лікарні перед черговим боєм. Спортсмену терміново знадобилася допомога медиків через важке зневоднення організму, інформує ESPN.

    Ніколсон наполегливо скидав вагу перед поєдинком проти Ернеста Ам’юза. У підсумку спортсмен упішно пройшов зважування, але одразу після цього у нього почалися судоми.

    26-річний Ніколсон провів 25 поєдинків, у яких здобув 21 перемогу – 20 нокаутом.

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