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    Наступний бій Ломаченка планується на серпень

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    Василь Ломаченко - Наступний бій Ломаченка планується на серпень
    Василь Ломаченко
    Bad Left Hook

    Наш боксер має зустрітися з британцем Люком Кемпбелом

    Промоутер Едді Хірн назвав орієнтовні час та місце наступного бою українського боксера Василя Ломаченка (13-1, 10 КО). Наш чемпіон у легкій вазі за версіями WBA та WBO має зустрітися з володарем поясу в WBC британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 16 KO).

    «Якщо ми зможемо досягнути розумної угоди, то бій відбудеться в Великій Британії. Це дійсно гідний поєдинок, хотів би його на серпень. Потрібно вирішити, буде це «O2 Арена» в Лондоні чи «Кей Сі Стейдіум» у Халлі на 30 000 фанатів», - передає слова Хірна Boxing247.com.

    Нагадаємо, наразі Ломаченко відновлюється після пошкодження руки, яке отримав у переможному поєдинку проти Ентоні Кролли 12 квітня.

     Читайте також: WBC зобов'язала команди Ломаченка і Кемпбелла розпочати переговори про бій за чемпіонський пояс
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