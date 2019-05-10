Наступний бій Ломаченка планується на серпень



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Василь Ломаченко Bad Left Hook

Наш боксер має зустрітися з британцем Люком Кемпбелом

Промоутер Едді Хірн назвав орієнтовні час та місце наступного бою українського боксера Василя Ломаченка (13-1, 10 КО). Наш чемпіон у легкій вазі за версіями WBA та WBO має зустрітися з володарем поясу в WBC британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 16 KO).

«Якщо ми зможемо досягнути розумної угоди, то бій відбудеться в Великій Британії. Це дійсно гідний поєдинок, хотів би його на серпень. Потрібно вирішити, буде це «O2 Арена» в Лондоні чи «Кей Сі Стейдіум» у Халлі на 30 000 фанатів», - передає слова Хірна Boxing247.com.

Нагадаємо, наразі Ломаченко відновлюється після пошкодження руки, яке отримав у переможному поєдинку проти Ентоні Кролли 12 квітня.