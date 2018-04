Амстердамський «Аякс» презентував нову назву домашньої арени

Напередодні Йохану Кройфу виповнився б 71 рік

Амстердамський «Аякс» офіційно презентував нову назву та логотип свого стадіону – «Йохан Кройф Арени».

Напередодні Йохану Кройфу виповнився б 71 рік, тому «Аякс» вирішив представити новий логотип і назву свого домашнього стадіону на його честь, повідомляє офіційний сайт клубу.

Йохан Кройф грав за амстердамців у 1963-1974 та 1981-1983 рр., а також тренував «аяксидів» із 1985 до 1988 року.

За період ігрової та тренерської кар'єри він здобув 20 трофеїв із «Аяксом».

У презентації нової назви стадіону взяв участь, зокрема, Франк Райкард, який грав під керівництвом Кройфа в «Аяксі».

А потім, як і «Летючий голландець», тренував іспанську «Барселону».

Зазначимо, що в усій офіційній документації назва «Йохан Кройф Арена» використовуватиметься з початку сезону 2018/19.

