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    Амстердамський «Аякс» презентував нову назву домашньої арени

    Напередодні Йохану Кройфу виповнився б 71 рік
    Амстердамський «Аякс» офіційно презентував нову назву та логотип свого стадіону – «Йохан Кройф Арени». Напередодні Йохану Кройфу виповнився б 71 рік, тому «Аякс» вирішив представити новий логотип і назву свого домашнього стадіону на його честь, повідомляє офіційний сайт клубу. Йохан Кройф грав за
    • 26 Квiтня, 22:44
    • Розсилка
    Фото: ФК Аякс
    Фото: ФК Аякс

    Напередодні Йохану Кройфу виповнився б 71 рік

    Амстердамський «Аякс» офіційно презентував нову назву та логотип свого стадіону – «Йохан Кройф Арени».

    Напередодні Йохану Кройфу виповнився б 71 рік, тому «Аякс» вирішив представити новий логотип і назву свого домашнього стадіону на його честь, повідомляє офіційний сайт клубу.

    Йохан Кройф грав за амстердамців у 1963-1974 та 1981-1983 рр., а також тренував «аяксидів» із 1985 до 1988 року.

    За період ігрової та тренерської кар'єри він здобув 20 трофеїв із «Аяксом».

    У презентації нової назви стадіону взяв участь, зокрема, Франк Райкард, який грав під керівництвом Кройфа в «Аяксі».

    А потім, як і «Летючий голландець», тренував іспанську «Барселону».

    Зазначимо, що в усій офіційній документації назва «Йохан Кройф Арена» використовуватиметься з початку сезону 2018/19.

    Джерело: Футбол 24

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