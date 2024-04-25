Справжні «духовні скрєпи»: російський тренер брудно облаяв волейболісток після поразки

Кашин назвав своїх суперниць «московськими с*ками»

Головний тренер російського волейбольного клубу «Ленінградка» Олександр Кашин емоційно відреагував на поразку від «Динамо». Зокрема, тренер з країни, чиї керівники люблять розповідати про «духовні скрєпи», назвав своїх суперниць «московськими с*ками».

Напередодні «Ленінградка» поступилася московському «Динамо» у серії за бронзу жіночого чемпіонату Росії з волейболу (2-3).

За рахунку 1:2 на тай-брейку петербурзька команда виграла розіграш, але після відеоперегляду судді віддали очко «Динамо», зафіксувавши контакт м'яча з майданчиком.

«Одним м'ячем усе зламали. Ось усе, що «Локомотив» говорив про цю чудову команду, як вона виграє, я все це підтверджую. Вони тільки так і виграють! С*ки московські», – сказав головний тренер «Ленінградки».

Нагадаємо, радниця гендиректора «Динамо» Олена Годіна звинуватила волейболісток калінінградського «Локомотива» у пропаганді ЛГБТ.