У Франції українського футболіста звинувачують у расизмі

Ігнатенко виступає за «Бордо» з січня 2022 року

Ігнатенко нібито назвав захисника Альюна Ба «black p*ssy»

Українського захисника «Бордо» Данило Ігнатенко звинувачується в расизмі, повідомляє L’Equipe.

Зазначається, що під час матчу з «Дюнкерком» (2:0) у матчі 34-го туру Ліги 2 український футболіст нібито назвав захисника суперника Альюна Ба «black p*ssy» незадовго до того, як пішов з поля.

Ба відразу поскаржився головному арбітру, а Дюнкерк після матчу звернувся у Дисциплінарний комітет ліги та погрожує судом. Вердикт у справі Ігнатенка очікується 16 травня.

Варто зазначити, що українець виступає за «Бордо» з січня 2022 року. За клуб із однойменного міста півзахисник зіграв 80 матчів, у яких відзначився 4 голами та 5 асистами.

Нагадаємо, двох фанатів «Барселони» затримали у Парижі після матчу із «ПСЖ».

«Барселона» обіграла «ПСЖ» на виїзді в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:2.

За даними Головного управління поліції Франції, двох уболівальників каталонського клубу було затримано «за виправдання військових злочинів та публічні образи расистського характеру».