У Франції українського футболіста звинувачують у расизмі
Ігнатенко нібито назвав захисника Альюна Ба «black p*ssy»
Українського захисника «Бордо» Данило Ігнатенко звинувачується в расизмі, повідомляє L’Equipe.
Зазначається, що під час матчу з «Дюнкерком» (2:0) у матчі 34-го туру Ліги 2 український футболіст нібито назвав захисника суперника Альюна Ба «black p*ssy» незадовго до того, як пішов з поля.
Ба відразу поскаржився головному арбітру, а Дюнкерк після матчу звернувся у Дисциплінарний комітет ліги та погрожує судом. Вердикт у справі Ігнатенка очікується 16 травня.
Варто зазначити, що українець виступає за «Бордо» з січня 2022 року. За клуб із однойменного міста півзахисник зіграв 80 матчів, у яких відзначився 4 голами та 5 асистами.
Нагадаємо, двох фанатів «Барселони» затримали у Парижі після матчу із «ПСЖ».
«Барселона» обіграла «ПСЖ» на виїзді в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:2.
За даними Головного управління поліції Франції, двох уболівальників каталонського клубу було затримано «за виправдання військових злочинів та публічні образи расистського характеру».
Коментарі — 0