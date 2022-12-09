Андрій Шевченко може стати новим президентом Української асоціації футболу? Назріває скандал

Печерний розповів про наслідки ймовірних термінових виборів в УАФ

За допомогою адміністративного тиску та втручання співробітників СБУ в УАФ хочуть переобрати президента. Однак такі вибори ніколи не визнає УЄФА. Крім того, можливі катастрофічні наслідки для українських клубів та іміджу України. Таку заяву зробив Голова Асоціації футболістів України Олег Печерний.

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За його словами, колишній футболіст Андрій Шевченко, якого й збираються зробити президентом УАФ, у разі порушення процедур та статуту асоціації, буде невизнаним міжнародною спільнотою керівником.

«Андрій Шевченко може стати нашим місцевим українським не легітимним, тобто невизнаним міжнародною футбольною спільнотою президентом Української асоціації футболу (УАФ).

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Все до цього йде.

За моєю інформацією, на голів регіональних асоціацій зараз чиниться колосальний тиск. До них уривається СБУ з повістками на імена їхніх дітей, вимагаючи проведення звітно-виборчого конгресу УАФ, за підсумками якого Шевченко має зайняти крісло Павелка", - вважає Печерний.

«Я не захищаю Павелка. Історія наших конфліктів надто публічна, щоб записувати мене в його адвокати. І УЄФА, відмовляючись визнати вибори УАФ, також не захищатиме Павелка. УЄФА насамперед захищатиме себе. Демократичність своєї діяльності та рівні вимоги відповідності до всіх національних асоціацій.

УЄФА чудово розуміє, що якщо допустить прецедент втручання влади будь-якої держави у роботу національної асоціації та визнає нелегітимні вибори, то відкриє скриньку Пандори. Буде порушено принцип легітимності громадських організацій, на якому тримається їхня незалежність та авторитет», - зауважив Печерний.

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Але найважливіше, за словами Голови Асоціації футболістів України, те, до наших клубів можуть застосувати санкції, вони начебто будуть виключені з єврокубків із позбавленням усіх виплат.

«Я нагадаю, що правилами УЄФА навіть судам загальної юрисдикції заборонено втручатися у футбольні справи, не кажучи вже про співробітників СБУ, які пресують делегатів. І увага! Вони зайняті цим під час повномасштабної війни в Україні", - резюмував він.

Нагадаємо, що вибори в УАФ, згідно з вимогами статуту організації не можуть бути проведені раніше, аніж за 50 днів з дня повідомлення делегатів про скликання звітно-виборчого конгресу.

Також вибори УАФ не можуть бути проведені усупереч раніше прийнятим рішенням Виконкому УАФ.

Крім того, діяльність національних асоціацій, згідно з вимогами УЄФА та ФІФА, має бути незалежною від державних органів влади.

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За даними журналіста Ігоря Бурбаса, новим президентом УАФ на термінових виборах може бути обраний Андрій Шевченко, і його кандидатуру на цю посаду вже офіційно подав колишній «регіонал» та ексгубернатор часів Януковича Віктор Межейко.