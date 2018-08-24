Андрій Лунін офіційно стане гравцем «Леганесу»
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Андрій Лунін. Фото Getty Images
«Реал» і «Леганес» домовились про оренду 19-річного голкіпера
«Леганесу» вдалося переконати керівництво мадридського клубу віддати в оренду перспективного голкіпера.
Повідомляється, що сторони домовилися про річну оренду воротаря і вже погодили всі деталі.
Раніше вірогідність підписання Луніна підтвердив головний тренер «Леганес» Маурісіо Пеллегріно.
Також в послугах голкіпера «Реала» були зацікавлені «Реал Вальядолід» і «Райо Вальєкано».
Лунін перейшов в мадридський «Реал» цього літа з «Зорі».
«Вершкові» за неофіційною інформацією заплатили за голкіпера 8 мільйонів євро.
Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.
Джерело: sport.ua