Андрій Лунін офіційно стане гравцем «Леганесу»



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Андрій Лунін. Фото Getty Images

«Реал» і «Леганес» домовились про оренду 19-річного голкіпера

«Леганесу» вдалося переконати керівництво мадридського клубу віддати в оренду перспективного голкіпера.

Повідомляється, що сторони домовилися про річну оренду воротаря і вже погодили всі деталі.

Раніше вірогідність підписання Луніна підтвердив головний тренер «Леганес» Маурісіо Пеллегріно.



Також в послугах голкіпера «Реала» були зацікавлені «Реал Вальядолід» і «Райо Вальєкано».



Лунін перейшов в мадридський «Реал» цього літа з «Зорі».

«Вершкові» за неофіційною інформацією заплатили за голкіпера 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

Джерело: sport.ua