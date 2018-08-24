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    Андрій Лунін офіційно стане гравцем «Леганесу»

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    Андрій Лунін. Фото&nbsp;<span>Getty Images</span> - Андрій Лунін офіційно стане гравцем «Леганесу»
    Андрій Лунін. Фото Getty Images

    «Реал» і «Леганес» домовились про оренду 19-річного голкіпера

    «Леганесу» вдалося переконати керівництво мадридського клубу віддати в оренду перспективного голкіпера.

    Повідомляється, що сторони домовилися про річну оренду воротаря і вже погодили всі деталі.

    Раніше вірогідність підписання Луніна підтвердив головний тренер «Леганес» Маурісіо Пеллегріно.
     
    Також в послугах голкіпера «Реала» були зацікавлені «Реал Вальядолід» і «Райо Вальєкано».
     
    Лунін перейшов в мадридський «Реал» цього літа з «Зорі».

    «Вершкові» за неофіційною інформацією заплатили за голкіпера 8 мільйонів євро.

    Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

    Джерело: sport.ua

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