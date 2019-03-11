Андрій Лунін потрапив до символічної збірної туру Прімери за версією Marca
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Гра українського голкіпера «Леганес» в поєдинку з «Атлетіко» (0:1) вразила іспанських журналістів
Андрій Лунін, права на якого належать «Реалу», в суботу провів свій третій матч у Прімері та пропустив свій перший м'яч в чемпіонаті Іспанії. За мить до цього 20-річний українець парирував пенальті, але не зумів впоратися з добиванням.
Нижче представлена повна версія символічної збірної 27-го туру Прімери за версією Marca.
Для Луніна відбитий пенальті у цьому поєдинку став четвертим поспіль у кар’єрі. Раніше він відбив по одному пенальті в складі «Дніпра», «Зорі» і «Леганеса».
Оренда українця в «Леганес» розрахована до кінця сезону. Контракт голкіпера з «Реалом» розрахований до 30 червня 2024 року.
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