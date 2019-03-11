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    Андрій Лунін потрапив до символічної збірної туру Прімери за версією Marca

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    Андрій Лунін потрапив до символічної збірної туру Прімери за версією Marca
    La Liga

    Гра українського голкіпера «Леганес» в поєдинку з «Атлетіко» (0:1) вразила іспанських журналістів

    Андрій Лунін, права на якого належать «Реалу», в суботу провів свій третій матч у Прімері та пропустив свій перший м'яч в чемпіонаті Іспанії. За мить до цього 20-річний українець парирував пенальті, але не зумів впоратися з добиванням.

    Нижче представлена повна версія символічної збірної 27-го туру Прімери за версією Marca.

    Лунин вошел в сборную тура по версии Marca

    Для Луніна відбитий пенальті у цьому поєдинку став четвертим поспіль у кар’єрі. Раніше він відбив по одному пенальті в складі «Дніпра», «Зорі» і «Леганеса».

    Оренда українця в «Леганес» розрахована до кінця сезону. Контракт голкіпера з «Реалом» розрахований до 30 червня 2024 року.

     Читайте також: Вперше в історії на полі в складі однієї команди іспанської Ла Ліги вийшло два українці (відео)


    Андрій Лунін
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