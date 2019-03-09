Вперше в історії на полі в складі однієї команди іспанської Ла Ліги вийшло два українці (відео)



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Пенальті від Сауля Ніґеса Андрій Лунін потягнув, а на добивання зреагувати не встиг Gatty Images

Воротар Андрій Лунін відзначився відбитим пенальті

Зустріч 27-го туру іспанської Ла Ліги між мадридським «Атлетіко» і «Леґанесом» увійде в історію українського футболу як перша, в якій на поле в складі однієї команди одночасно вийшли два українці.

І якщо лівого латераля Василя Кравця тренер Мауріціо Пеллеґріно випускає вже в третьому турі поспіль, то воротар Андрій Лунін в останнє з'являвся на полі ще 4 грудня минулого року. То в Кубку Іспанії, коли «Леґанес» переміг «Райо Вальєкано» 1:0, а наш воротар відбив пенальті. В Ла Лізі Лунін попередній раз грав ще 23 листопада, коли його команда перемогла 1:0 «Алавес».

Відтоді Андрій міцно засів на лаву і дочекався шансу аж тоді, коли п'яту в сезоні жовту картку, а з нею й дискваліфікацію у попередньому матчі проти «Леванте» отримав основний голкіпер Іван Куельяр.

Кравець проти «Атлетіко» відіграв не надто вдало. Статистика свідчить, що за 90 хвилин з восьми єдиноборств він виграв лише два.

А ось Лунін отримав від іспанських ЗМІ другий у складі своєї команди бал. Більше того, на 50-й хвилині Андрій навіть відбив пенальті від Сауля Ніґеса. Щоправда, невдаха-пенальтист на добиванні виправився і забив єдиний, як виявилося, у матчі м'яч - 1:0.

Хоча нагод виграти переконливіше команди Дієґо Сімеоне втратила більше. Достатньо виділити диво-сейв Луніна, який потягнув м'яч після штрафного у виконанні Томи Лемара.

Після 27-ми турів «Леґанес» має 33 очка і йде 13-м з 20-ти команд. «Атлетіко» продовжує посідати друге місце. Від «Барселони» «матрасники» відстають на сім пунктів, земляків з «Реала» випереджають на вісім.