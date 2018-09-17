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    Андрій Лунін потрапив у топ-3 найкращих голкіперів у FIFA 19

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    Фото взяте з сайту ua-football.com - Андрій Лунін потрапив у топ-3 найкращих голкіперів у FIFA 19
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Лунін потрапив до трійки найкращих молодих голкіперів футбольного симулятора

    Голкіпер іспанського «Леганеса» Андрій Лунін опинився серед найкращих молодих голкіперів відомого футбольного симулятора FIFA 19. 

    Українець отримав золоту картку і рейтинг 77. Вище рейтинг тільки у таких його колег по амплуа, як Албан Лафон з «Фіорентини» (77) і Джанлуїджі Доннарумма з «Мілана» (82).

    Дата виходу нової версії популярного симулятора - 28 вересня 2018 року.

    Андрій Лунін перебрався до «Реалу» з «Зорі» цього літа і провів з основою бланкос передсезонку, проте після переходу Тібо Куртуа з «Челсі» Лунін на правах оренди  перейшов у «Леганес».

    Джерело: Sportarena.com

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