Андрій Лунін потрапив у топ-3 найкращих голкіперів у FIFA 19



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Фото взяте з сайту ua-football.com

Лунін потрапив до трійки найкращих молодих голкіперів футбольного симулятора

Голкіпер іспанського «Леганеса» Андрій Лунін опинився серед найкращих молодих голкіперів відомого футбольного симулятора FIFA 19.

Українець отримав золоту картку і рейтинг 77. Вище рейтинг тільки у таких його колег по амплуа, як Албан Лафон з «Фіорентини» (77) і Джанлуїджі Доннарумма з «Мілана» (82).

Дата виходу нової версії популярного симулятора - 28 вересня 2018 року.

Андрій Лунін перебрався до «Реалу» з «Зорі» цього літа і провів з основою бланкос передсезонку, проте після переходу Тібо Куртуа з «Челсі» Лунін на правах оренди перейшов у «Леганес».

Джерело: Sportarena.com