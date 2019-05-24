Андрій Шевченко отримав особливий подарунок від «Мілану» (фото)
-
Розсилка
У «Мілані» не забувають Андрія Шевченка
ТСН
Колишній клуб віддячив тренеру збірної України за роки гри
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко отримав у подарунок від «Мілану» нову футболку команди зі своїм прізвищем з «7» номером, під яким виступав за роки ігрової кар’єри.
«Велика подяка «Мілану» за цей особливий подарунок», - написав Шевченко в Твіттері.
Grazie mille all’@acmilan per questo regalo speciale! #newLevels #ForzaMilan #ACMilan pic.twitter.com/M4iwoZc301— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 24 травня 2019 р.
Андрій Шевченко під час ігрової кар’єри виступав з 1999 по 2006 рік у складі італійського «Мілану», з яким перемагав у чемпіонаті Італії, вигравав Кубок країни, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА.
Нещодавно Шевченко взяв участь у благодійній акції в Мілані.
Читайте також: Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)