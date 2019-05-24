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    Андрій Шевченко отримав особливий подарунок від «Мілану» (фото)

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    У&nbsp;&laquo;Мілані&raquo; не забувають Андрія Шевченка - Андрій Шевченко отримав особливий подарунок від «Мілану» (фото)
    У «Мілані» не забувають Андрія Шевченка
    ТСН

    Колишній клуб віддячив тренеру збірної України за роки гри

    Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко отримав у подарунок від «Мілану» нову футболку команди зі своїм прізвищем з «7» номером, під яким виступав за роки ігрової кар’єри.

    «Велика подяка «Мілану» за цей особливий подарунок», - написав Шевченко в Твіттері.

    Андрій Шевченко під час ігрової кар’єри виступав з 1999 по 2006 рік у складі італійського «Мілану», з яким перемагав у чемпіонаті Італії, вигравав Кубок країни, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА.

    Нещодавно Шевченко взяв участь у благодійній акції в Мілані.

     Читайте також: Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
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