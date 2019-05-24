Андрій Шевченко отримав особливий подарунок від «Мілану» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У «Мілані» не забувають Андрія Шевченка ТСН

Колишній клуб віддячив тренеру збірної України за роки гри

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко отримав у подарунок від «Мілану» нову футболку команди зі своїм прізвищем з «7» номером, під яким виступав за роки ігрової кар’єри.

«Велика подяка «Мілану» за цей особливий подарунок», - написав Шевченко в Твіттері.

Андрій Шевченко під час ігрової кар’єри виступав з 1999 по 2006 рік у складі італійського «Мілану», з яким перемагав у чемпіонаті Італії, вигравав Кубок країни, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА.

Нещодавно Шевченко взяв участь у благодійній акції в Мілані.