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    Новини

    Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)

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    Андрій Шевченко та Марчело Ліппі - Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
    Андрій Шевченко та Марчело Ліппі
    FIGC

    Італійська футбольна федерація заснувала фонд допомоги малозабезпеченим гравцям

    Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко взяв участь у старті благодійної ініціативи Федерації футболу Італії та фонду Special Team Legends Onlus.

    Мета ініціативи – збір коштів для оплати медичних послуг малозабезпеченим гравцям.

    Окрім Шевченка в акції у Мілані брали участь відомі в минулому футболісти та тренери Паоло Мальдіні, Марчело Ліппі, Андреа Пірло та багато інших.

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    Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
    Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
    Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
    Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
    Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
    Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
    Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
    Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
    Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
    FIGC

    Нагадаємо, Андрій Шевченко під час ігрової кар’єри виступав з 1999 по 2006 рік у складі італійського «Мілану».

     Читайте також: Андрій Шевченко хоче очолити «Мілан»
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