Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)
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Андрій Шевченко та Марчело Ліппі
FIGC
Італійська футбольна федерація заснувала фонд допомоги малозабезпеченим гравцям
Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко взяв участь у старті благодійної ініціативи Федерації футболу Італії та фонду Special Team Legends Onlus.
Мета ініціативи – збір коштів для оплати медичних послуг малозабезпеченим гравцям.
Окрім Шевченка в акції у Мілані брали участь відомі в минулому футболісти та тренери Паоло Мальдіні, Марчело Ліппі, Андреа Пірло та багато інших.
Нагадаємо, Андрій Шевченко під час ігрової кар’єри виступав з 1999 по 2006 рік у складі італійського «Мілану».
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