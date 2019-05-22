Шевченко долучився до благодійної акції в Мілані (фото)



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Андрій Шевченко та Марчело Ліппі FIGC

Італійська футбольна федерація заснувала фонд допомоги малозабезпеченим гравцям

Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко взяв участь у старті благодійної ініціативи Федерації футболу Італії та фонду Special Team Legends Onlus.

Мета ініціативи – збір коштів для оплати медичних послуг малозабезпеченим гравцям.

Окрім Шевченка в акції у Мілані брали участь відомі в минулому футболісти та тренери Паоло Мальдіні, Марчело Ліппі, Андреа Пірло та багато інших.

Нагадаємо, Андрій Шевченко під час ігрової кар’єри виступав з 1999 по 2006 рік у складі італійського «Мілану».