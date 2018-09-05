Андрій Шевченко: У нас дуже рівна група, і кожен у ній має шанси



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Андрій Шевченко. Фото Павла Кубанова

Наставник збірної України розповів, як багато матчів команди Чехії проглянув він зі своїми підопічними

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію напередодні поєдинку з командою Чехії у Лізі націй.

За словами наставник, тренерський штаб встиг тільки відновити футболістів за такий короткий проміжок часу, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«У вівторок було напівтренування. Постаралися нагадати підопічним схеми, ту структуру гри, за якою діє збірна. Востаннє команда збиралася два з половиною місяці тому. Але умови однакові для всіх, тому нарікати нема на що. Усі прибули у доброму стані, хворих немає», - сказав він.

«Ми переглянули чимало матчів збірної Чехії, інформації для аналізу було вдосталь. Ця команда має високих гравців, які дуже добре вриваються у вільні зони під час стандартних положень. Треба бути дуже акуратними, ми говорили про це з футболістами», - додав Шевченко.

За словами тренер, у цієї команди Чехії є яскраво виражені лідери, хороші гравці.

«Цей колектив працює разом уже не перший цикл. Не зовсім вдало він пройшов відбір на чемпіонат світу, але я бачу його зростання. У нас дуже рівна група, і кожен у ній має шанси. Усе вирішиться на полі», - пояснив він.

«Будемо грати на перемогу. Хоча будь-який позитивний результат на виїзді – це плюс. Ми приїхали показати хороший футбол і здобути перемогу. Нічия теж буде непоганим результатом. Наше завдання – показати себе з кращого боку. Якщо вийде – доб'ємося позитивного результату», - зазначив наставник.

Шевченко додав, що склад на 90 відсотків йому зрозумілий, є тільки кілька позицій, по яких можливі варіанти.

«Найголовніше – щоб футболісти відновилися, треба подивитися, хто в якому стані», - підсумував він.