  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Андрій Шевченко: Відбувся обмін полоненими, ми за цим стежили. Це важливіше, ніж наша перемога

    • Розсилка
    Андрій шевченко усвідомлює, що є речі важливіші, ніж футбол - Андрій Шевченко: Відбувся обмін полоненими, ми за цим стежили. Це важливіше, ніж наша перемога
    Андрій шевченко усвідомлює, що є речі важливіші, ніж футбол
    УАФ

    На прес-конференції тренер збірної України сказав те, чого від нього очікували

    Головний тренер збірної України з футболу назвав звільнення українських полонених важливішим за перемогу над Литвою у відборі Євро-2020.

    Читайте також

    «Перш за все, хотілося б подякувати вболівальникам, які приїхали з України підтримати команду. Хоч і невеликий стадіон, але, думаю, дуже багато вболівальників приїхало. Дякую за таку підтримку», - сказав Шевченко.

    Головний тренер збірної України підкреслив, що сьогодні сталася подія, важливіша за перемогу над Литвою – звільнення українських бранців.

    «Друге, напевно, більш важливо, ніж наша гра, що сьогодні були звільнені наші військовополонені, моряки і інші хлопці. Відбувся обмін, ми теж за цим усім стежили. Думаю, це важлива подія сьогодні для України. Все закінчиться і буде добре», - переконаний Шевченко. 

     Читайте також: Зінченко: Гол литовцям присвячую мамі
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко обмін полоненими Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ