Андрій Шевченко: Відбувся обмін полоненими, ми за цим стежили. Це важливіше, ніж наша перемога



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Андрій шевченко усвідомлює, що є речі важливіші, ніж футбол УАФ

На прес-конференції тренер збірної України сказав те, чого від нього очікували

Головний тренер збірної України з футболу назвав звільнення українських полонених важливішим за перемогу над Литвою у відборі Євро-2020.

«Перш за все, хотілося б подякувати вболівальникам, які приїхали з України підтримати команду. Хоч і невеликий стадіон, але, думаю, дуже багато вболівальників приїхало. Дякую за таку підтримку», - сказав Шевченко.

Головний тренер збірної України підкреслив, що сьогодні сталася подія, важливіша за перемогу над Литвою – звільнення українських бранців.

«Друге, напевно, більш важливо, ніж наша гра, що сьогодні були звільнені наші військовополонені, моряки і інші хлопці. Відбувся обмін, ми теж за цим усім стежили. Думаю, це важлива подія сьогодні для України. Все закінчиться і буде добре», - переконаний Шевченко.