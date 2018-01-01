Андрій Шевченко збирає тренерський штаб збірної України

Перший збір національної команди запланований на середину березня

В другій половині січня у Києві збереться тренерський штаб збірної України, щоб затвердити план підготовки для «синьо-жовтих». Повідомляється, що представники штабу «синьо-жовтих» побувають на зборах «Динамо» в Іспанії та «Шахтаря» – в ОАЕ. Не залишиться без уваги і Туреччина, де будуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Шевченко та весь тренерський штаб зібрної України. Фото: Є. Кравс

Перший збір національної команди запланований на середину березня

В другій половині січня у Києві збереться тренерський штаб збірної України, щоб затвердити план підготовки для «синьо-жовтих».

Повідомляється, що представники штабу «синьо-жовтих» побувають на зборах «Динамо» в Іспанії та «Шахтаря» – в ОАЕ. Не залишиться без уваги і Туреччина, де будуть готуватися до другої частини сезону інші команди УПЛ.

Також буде визначено відповідального і за міжнародний сектор перегляду. Нагадаємо, що в Англії для Зінченка перерви і не було, а наші легіонери в Німеччині, Греції та Туреччини з'являться в грі вже з січня.

Перший збір національної команди запланований на середину березня. В цей час очікуються проведення двох товариських матчів.

Крім цього, 24-го січня в Лозанні відбудеться жеребкування групового турніру Ліги націй. Планується, що на церемонії буде присутній і Андрій Шевченко.

Джерело: zbirna.com