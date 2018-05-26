  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Андрія Шевченка нагородили почесною державною нагородою Італії (фото)

    • Розсилка
    Андрій Шевченко. Фото: Getty Images - Андрія Шевченка нагородили почесною державною нагородою Італії (фото)
    Андрій Шевченко. Фото: Getty Images

    Шевченко в 1999-2006 і 2008-09 роках виступав в Італії за «Мілан»

    Колишній гравець, а нині тренер збірної України Андрій Шевченко отримав почесну державну нагороду Італійської республіки.

    Шевченко був удостоєний Ордена Зірки Італії, яку йому в Києві вручив особисто посол Італії в Україні Давіде Ла Чечілія.

    Подібну нагороду іноземець може отримати за особливі заслуги в розвитку дружніх відносин між Італією і іншою країною, а присуджується вона президентом Італії після консультацій з міністром закордонних справ.

    Андрій Шевченко в 1999-2006 і 2008-09 роках виступав в Італії за «Мілан», провівши 226 матчів (127 голів) тільки в Серії А.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко посол Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ