Андрія Шевченка нагородили почесною державною нагородою Італії (фото)

Шевченко в 1999-2006 і 2008-09 роках виступав в Італії за «Мілан»

Колишній гравець, а нині тренер збірної України Андрій Шевченко отримав почесну державну нагороду Італійської республіки.

Шевченко був удостоєний Ордена Зірки Італії, яку йому в Києві вручив особисто посол Італії в Україні Давіде Ла Чечілія.

Today, at the Embassy of Italian Republic in Ukraine, Andriy Shevchenko was awarded an order of L’Ordine Della Stella D’Italia. This high award was presented by the Italian Ambassador in Ukraine - Mr Davide La Cecilia. pic.twitter.com/oK7m8PO2vD