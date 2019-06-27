Англієць Руні забив фантастичний м’яч у чемпіонаті MLS (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вейн Руні Sky Sports

Колишній форвард «Манчестер Юнайтед» забив з половини поля своєї команди

Англійський форвард «Ді-Сі Юнайтед» Вейн Руні знову забив фантастичний м’яч у чемпіонаті MLS. На 10-й хвилині домашнього поєдинку проти «Орландо Сіті» британець перекинув воротаря суперника ударом зі своєї половини поля. Гол виявився єдиним у матчі.

Раніше в Англії Руні не одноразово забивав схожим чином.