  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Англієць Руні забив фантастичний м’яч у чемпіонаті MLS (відео)

    • Розсилка
    Вейн Руні - Англієць Руні забив фантастичний м’яч у чемпіонаті MLS (відео)
    Вейн Руні
    Sky Sports

    Колишній форвард «Манчестер Юнайтед» забив з половини поля своєї команди

    Англійський форвард «Ді-Сі Юнайтед» Вейн Руні знову забив фантастичний м’яч у чемпіонаті MLS. На 10-й хвилині домашнього поєдинку проти «Орландо Сіті» британець перекинув воротаря суперника ударом зі своєї половини поля. Гол виявився єдиним у матчі.

    Раніше в Англії Руні не одноразово забивав схожим чином.

     Читайте також: Колишній захисник «Динамо» уклав угоду з турецьким клубом
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ