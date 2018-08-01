  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Англія готує заявку на проведення Чемпіонату світу-2030

    • Розсилка
    Стадіон Вемблі - Англія готує заявку на проведення Чемпіонату світу-2030
    Стадіон Вемблі

    Англія може прийняти Чемпіонат світу вдруге в історії

    Футбольна Асоціація Англії почала підготовку заявки на проведення чемпіонату світу в 2030 році.

    Президент Асоціації Грег Кларк заявив, що робота по заявці буде йти весь сезон-2018/19 і висунення заявки може відбутися лише в наступному році.

    «Минулого місяця керівництво ФА (Футбольна асоціація) погодило проведення техніко-економічної роботи щодо можливості висунення заявки на проведення чемпіонату світу в 2030 році. Ця робота буде проходити протягом сезону і остаточне рішення буде не раніше 2019 року», - цитує Кларка Sky Sports.

    Поки невідомо, в якому вигляді Англія подасть заявку.

    Можливий варіант спільного висунення з іншими частинами Великобританії.

    Уряд Сполученого королівства підтримає будь-який варіант заявки, висунутого Англією.

    Раніше про намір стати кандидатами на Мундіаль-2030 спільно заявили Аргентина, Парагвай і Уругвай.

    Збирається поборотися за Чемпіонат світу і Марокко.

    Існує ймовірність, що вони висунуть спільну заявку з Алжиром і Тунісом.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ