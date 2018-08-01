Англія готує заявку на проведення Чемпіонату світу-2030
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Англія може прийняти Чемпіонат світу вдруге в історії
Футбольна Асоціація Англії почала підготовку заявки на проведення чемпіонату світу в 2030 році.
Президент Асоціації Грег Кларк заявив, що робота по заявці буде йти весь сезон-2018/19 і висунення заявки може відбутися лише в наступному році.
«Минулого місяця керівництво ФА (Футбольна асоціація) погодило проведення техніко-економічної роботи щодо можливості висунення заявки на проведення чемпіонату світу в 2030 році. Ця робота буде проходити протягом сезону і остаточне рішення буде не раніше 2019 року», - цитує Кларка Sky Sports.
Поки невідомо, в якому вигляді Англія подасть заявку.
Можливий варіант спільного висунення з іншими частинами Великобританії.
Уряд Сполученого королівства підтримає будь-який варіант заявки, висунутого Англією.
Раніше про намір стати кандидатами на Мундіаль-2030 спільно заявили Аргентина, Парагвай і Уругвай.
Збирається поборотися за Чемпіонат світу і Марокко.
Існує ймовірність, що вони висунуть спільну заявку з Алжиром і Тунісом.
Джерело: sportarena.com