Англійська Прем'єр-ліга. «Евертон» вдома програв «Манчестер Юнайтед». Інші матчі
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1-го січня відбулися матчі 22-го туру чемпіонату Англії з футболу
У понеділок, 1-го січня, відбулися матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги Англії.
Так, «Ліверпуль» обіграв в гостях «Бернлі», «Манчестер Юнайтед» вдома переграв «Евертон», «Сток Сіті» програв «Ньюкаслу», «Лестер» розгромив «Гаддерсфілд», а «Брайтон» зіграв внічию з «Борнмутом».
Чемпіонат Англії з футболу
Матчі 22-го туру
«Брайтон» - «Борнмут» 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - Кнокерт (5), 1:1 - Кук (33), 2:1 - Мюррей (48), 2:2 - Вілсон (79)
«Лестер» - «Гаддерсфілд» 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - Марез (53), 2:0 - Слімані (60), 3:0 - Олбрайтон (90)
«Бернлі» - «Ліверпуль» 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - Мане (61), 1:1 - Гудмундссон (87), 1:2 - Клаван (90)
«Ліверпуль»: Міньоле, Ловрен, Гомес, Александер-Арнолд, Клаван, Вейналдум, Джан, Лаллана (Мілнер, 86), Окслейд-Чемберлен (Матіп, 90), Мане (Фірміно, 72), Соланке
«Сток Сіті - «Ньюкасл 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Перес (73)
«Евертон» - «Манчестер Юнайтед» 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - Марсьяль (57), 0:2 - Лінгард (81)
«Манчестер Юнайтед»: Де Геа, Джонс, Шоу, Ліндельоф, Рохо, Погба, Матич, Мата (Туанзебе, 90), Еррера, Лінгард (Блінд, 87), Марсьяль (Решфорд, 77)