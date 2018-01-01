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    Англійський «Крістал Пелас» в останній день трансферного вікна намагався придбати хавбека «Шахтаря»

    Втім, трансфер так і не відбувся
    «Крістал Пелас» в останній день зимового трансферного вікна намагався купити півзахисника «Шахтаря» Тараса Степаненка. Англійський клуб зробив пропозицію «гірникам» і до останнього розраховував на перехід 28-річного хавбека, але трансфер так і не відбувся. Раніше повідомлялося, що «Шахтар» отримав
    • Сьогодні, 11:14
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    Тарас Степаненко. Фото: ФК Шахтар
    Тарас Степаненко. Фото: ФК Шахтар

    Втім, трансфер так і не відбувся

    «Крістал Пелас» в останній день зимового трансферного вікна намагався купити півзахисника «Шахтаря» Тараса Степаненка.

    Англійський клуб зробив пропозицію «гірникам» і до останнього розраховував на перехід 28-річного хавбека, але трансфер так і не відбувся.

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» отримав по Степаненку запит від клубу АПЛ, але при цьому був готовий говорити про його перехід тільки влітку.

    28-річний Тарас Степаненко грає за «Шахтар» з 2010 року і є гравцем основи.

    У поточному сезоні на його рахунку 25 матчів за клуб у всіх турнірах.

    Крім того, Степаненко є основним гравцем збірної України, в футболці якої вже провів 42 матчі, забивши три голи.

    Джерело: ua.tribuna.com

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