Англійський «Крістал Пелас» в останній день трансферного вікна намагався придбати хавбека «Шахтаря»
- Сьогодні, 11:14
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Тарас Степаненко. Фото: ФК Шахтар
Втім, трансфер так і не відбувся
«Крістал Пелас» в останній день зимового трансферного вікна намагався купити півзахисника «Шахтаря» Тараса Степаненка.
Англійський клуб зробив пропозицію «гірникам» і до останнього розраховував на перехід 28-річного хавбека, але трансфер так і не відбувся.
Раніше повідомлялося, що «Шахтар» отримав по Степаненку запит від клубу АПЛ, але при цьому був готовий говорити про його перехід тільки влітку.
28-річний Тарас Степаненко грає за «Шахтар» з 2010 року і є гравцем основи.
У поточному сезоні на його рахунку 25 матчів за клуб у всіх турнірах.
Крім того, Степаненко є основним гравцем збірної України, в футболці якої вже провів 42 матчі, забивши три голи.
Джерело: ua.tribuna.com