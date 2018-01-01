Англійський «Крістал Пелас» в останній день трансферного вікна намагався придбати хавбека «Шахтаря»

Втім, трансфер так і не відбувся

«Крістал Пелас» в останній день зимового трансферного вікна намагався купити півзахисника «Шахтаря» Тараса Степаненка. Англійський клуб зробив пропозицію «гірникам» і до останнього розраховував на перехід 28-річного хавбека, але трансфер так і не відбувся. Раніше повідомлялося, що «Шахтар» отримав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тарас Степаненко. Фото: ФК Шахтар

Втім, трансфер так і не відбувся

«Крістал Пелас» в останній день зимового трансферного вікна намагався купити півзахисника «Шахтаря» Тараса Степаненка.

Англійський клуб зробив пропозицію «гірникам» і до останнього розраховував на перехід 28-річного хавбека, але трансфер так і не відбувся.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» отримав по Степаненку запит від клубу АПЛ, але при цьому був готовий говорити про його перехід тільки влітку.

28-річний Тарас Степаненко грає за «Шахтар» з 2010 року і є гравцем основи.

У поточному сезоні на його рахунку 25 матчів за клуб у всіх турнірах.

Крім того, Степаненко є основним гравцем збірної України, в футболці якої вже провів 42 матчі, забивши три голи.

Джерело: ua.tribuna.com