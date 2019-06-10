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    Сестри-українки знову розписали нічию на претендентському турнірі з шахів у Росії

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    Сестри Музичук виступають у Росії не дуже вдало - Сестри-українки знову розписали нічию на претендентському турнірі з шахів у Росії
    Сестри Музичук виступають у Росії не дуже вдало
    Шахова Україна

    Зараз вже очевидно, що Анна і Марія Музичук не боротимуться за перемогу

    У столиці Татарстану Казані стартувало друге коло претендентського турніру ФІДЕ.

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    Вдруге на цих змаганнях зустрілися між собою українки Анна і Марія Музичук. Як і на старті, сестри швидко погодилися на нічийний підсумок. Відповідно, розгубивши ще по півочка, Анна і Марія вже не є реальними претендентками на перемогу, яка дасть змогу сперечатися за світову шахову корону з чинною її володаркою, Цзюй Веньцзюнь із Китаю.

    В українок по 3,5 очка і вони ділять четверте-сьоме місця з китаянкою Тань Чжун'ї та росіянкою Валентиною Гуніною. Нижче лише інша представниця РФ Алєксандра Костенюк - три очка.

    Лідирує, маючи в активі 6,5 очка, ще одна представниця Росії Алєксандра Горячкіна. Свою нинішню землячку, уродженку Львова Єкатєріну Лагно вона випереджає відразу на два пункти. Третьою з чотирма очками йде грузинка Нана Дзаґнідзе.

    У дев'ятому турі сьогодні, 10 червня, зустрічаються: Марія Музичук - Тань Чжун'ї, Дзаґнідзе - Анна Музичук, Костенюк - Лагно, Гуніна - Горячкіна.

    Завершиться претендентський турнір 17 червня.

     Читайте також: Турнір претенденток на шахову корону: Анна Музичук зазнала сенсаційної поразки
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    Марія Музичук шахи Анна Музичук Єкатєріна Лагно Алєксандра Костенюк Тань Чжун'ї
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