Сестри-українки знову розписали нічию на претендентському турнірі з шахів у Росії



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Сестри Музичук виступають у Росії не дуже вдало Шахова Україна

Зараз вже очевидно, що Анна і Марія Музичук не боротимуться за перемогу

У столиці Татарстану Казані стартувало друге коло претендентського турніру ФІДЕ.

Вдруге на цих змаганнях зустрілися між собою українки Анна і Марія Музичук. Як і на старті, сестри швидко погодилися на нічийний підсумок. Відповідно, розгубивши ще по півочка, Анна і Марія вже не є реальними претендентками на перемогу, яка дасть змогу сперечатися за світову шахову корону з чинною її володаркою, Цзюй Веньцзюнь із Китаю.

В українок по 3,5 очка і вони ділять четверте-сьоме місця з китаянкою Тань Чжун'ї та росіянкою Валентиною Гуніною. Нижче лише інша представниця РФ Алєксандра Костенюк - три очка.

Лідирує, маючи в активі 6,5 очка, ще одна представниця Росії Алєксандра Горячкіна. Свою нинішню землячку, уродженку Львова Єкатєріну Лагно вона випереджає відразу на два пункти. Третьою з чотирма очками йде грузинка Нана Дзаґнідзе.

У дев'ятому турі сьогодні, 10 червня, зустрічаються: Марія Музичук - Тань Чжун'ї, Дзаґнідзе - Анна Музичук, Костенюк - Лагно, Гуніна - Горячкіна.

Завершиться претендентський турнір 17 червня.