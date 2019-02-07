Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)



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Аннамарі Данча насолоджується миттю тріумфу Фейсбук спортсменки

Українка отримує задоволення від перебування США

Наступного після здобуття історичної першої для українського сноубордингу медалі чемпіонату світу, який відбувався в Парк-Сіті (штат Юта, США) Аннамарі Данча відчула себе простою туристкою. Разом з іншими представниками нашої збірної вона відвідала Лас-Веґас і поділилася враженнями у власних соцмережах.



«Друга найкраща річ, яка могла зі мною статися цього тижня — нагода відсвяткувати медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі. Неймовірно круте місто, емоції переповнюють.

Коли нарешті можна розслабитись, але не на довго, звичайно».

Нагадаємо, що сьогодні вранці за київським часом першу в історії медаль чемпіонатів світу для чоловічого фристайлу України виграв олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.