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    Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)

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    Аннамарі Данча насолоджується миттю тріумфу - Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)
    Аннамарі Данча насолоджується миттю тріумфу
    Фейсбук спортсменки

    Українка отримує задоволення від перебування США

    Наступного після здобуття історичної першої для українського сноубордингу медалі чемпіонату світу, який відбувався в Парк-Сіті (штат Юта, США) Аннамарі Данча відчула себе простою туристкою. Разом з іншими представниками нашої збірної вона відвідала Лас-Веґас і поділилася враженнями у власних соцмережах.

    «Друга найкраща річ, яка могла зі мною статися цього тижня — нагода відсвяткувати медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі. Неймовірно круте місто, емоції переповнюють.
    Коли нарешті можна розслабитись, але не на довго, звичайно».

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    Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)
    Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)
    Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)
    Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)
    Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)
    Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)
    Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)
    Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)
    Аннамарі Данча відсвяткувала медаль чемпіонату світу в Лас-Веґасі (фото)
    Фейсбук Аннимарі Данчі

    Нагадаємо, що сьогодні вранці за київським часом першу в історії медаль чемпіонатів світу для чоловічого фристайлу України виграв олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.

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