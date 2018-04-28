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    Анонс третього матчу бронзової серії чоловічої Суперліги з баскетболу

    «Миколаїв» повертається додому, щоб продовжити боротьбу за нагороди
    У суботу, 28 квітня, у Миколаєві відбудеться третій матч бронзової серії Суперліги Парі-Матч. Місцеві корабели спробують скоротити відставання в протистоянні з «Хіміком», який в двох стартових поєдинках здобув дві домашні перемоги. Корабели могли привезти з Южного, як мінімум, одну перемогу, однак дотиснути суперника в другому матчі
    • Вчора, 15:33
    • Розсилка
    &laquo;Миколаїв&raquo; - &laquo;Хімік&raquo;. Фото: ФБУ
    «Миколаїв» - «Хімік». Фото: ФБУ

    «Миколаїв» повертається додому, щоб продовжити боротьбу за нагороди

    У суботу, 28 квітня, у Миколаєві відбудеться третій матч бронзової серії Суперліги Парі-Матч.

    Місцеві корабели спробують скоротити відставання в протистоянні з «Хіміком», який в двох стартових поєдинках здобув дві домашні перемоги. Корабели могли привезти з Южного, як мінімум, одну перемогу, однак дотиснути суперника в другому матчі серії не змогли – «Хімік» подвоїв перевагу в серії вже в овертаймі.

    Тепер «Миколаїв» повертається додому, щоб продовжити боротьбу за нагороди.

    Зазначимо, що по ходу сезонної серії - у регулярному чемпіонаті - команди обмінялися домашніми перемогами, так що команда Поляха знає, як перемагати южненців на своєму паркеті. Козирем господарів будуть неймовірні домашні трибуни, які будуть проти того, щоб серія завершилася в їхньому місті.

    Суперліга Парі-Матч

    Бронзова серія. Третій матч

    «Миколаїв» - «Хімік»

    Початок матчу - 16:00

    Рахунок у серії - 0:2

    Джерело: ukrbasket.info

    чемпіонат України баскетбол
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