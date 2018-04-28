Анонс третього матчу бронзової серії чоловічої Суперліги з баскетболу
- Вчора, 15:33
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«Миколаїв» повертається додому, щоб продовжити боротьбу за нагороди
У суботу, 28 квітня, у Миколаєві відбудеться третій матч бронзової серії Суперліги Парі-Матч.
Місцеві корабели спробують скоротити відставання в протистоянні з «Хіміком», який в двох стартових поєдинках здобув дві домашні перемоги. Корабели могли привезти з Южного, як мінімум, одну перемогу, однак дотиснути суперника в другому матчі серії не змогли – «Хімік» подвоїв перевагу в серії вже в овертаймі.
Тепер «Миколаїв» повертається додому, щоб продовжити боротьбу за нагороди.
Зазначимо, що по ходу сезонної серії - у регулярному чемпіонаті - команди обмінялися домашніми перемогами, так що команда Поляха знає, як перемагати южненців на своєму паркеті. Козирем господарів будуть неймовірні домашні трибуни, які будуть проти того, щоб серія завершилася в їхньому місті.
Суперліга Парі-Матч
Бронзова серія. Третій матч
«Миколаїв» - «Хімік»
Початок матчу - 16:00
Рахунок у серії - 0:2
Джерело: ukrbasket.info