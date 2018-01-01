Антирекорд сезону: матч «Олімпік» – «Сталь» відвідали 84 вболівальники

Це найгірший показник в поточному сезоні

Один з матчів 21-го туру УПЛ вразив відсутністю вболівальників. Про це інформує офіційний сайт УПЛ. Гра 21-го туру УПЛ між «Олімпіком» і «Сталлю» запам'яталася не лише перемогою донеччан з рахунком 2:0, а й фіаско на трибунах. На матч прийшли подивитися лише 84 вболівальники. Цей показник є антирекордом нинішнього сезону



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Майже пусті трибуни. Фото: ФК Олімпік

Це найгірший показник в поточному сезоні

Один з матчів 21-го туру УПЛ вразив відсутністю вболівальників.

Про це інформує офіційний сайт УПЛ.

Гра 21-го туру УПЛ між «Олімпіком» і «Сталлю» запам'яталася не лише перемогою донеччан з рахунком 2:0, а й фіаско на трибунах.

На матч прийшли подивитися лише 84 вболівальники. Цей показник є антирекордом нинішнього сезону чемпіонату України.