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    Антирекорд сезону: матч «Олімпік» – «Сталь» відвідали 84 вболівальники

    Це найгірший показник в поточному сезоні
    Один з матчів 21-го туру УПЛ вразив відсутністю вболівальників. Про це інформує офіційний сайт УПЛ. Гра 21-го туру УПЛ між «Олімпіком» і «Сталлю» запам'яталася не лише перемогою донеччан з рахунком 2:0, а й фіаско на трибунах. На матч прийшли подивитися лише 84 вболівальники. Цей показник є антирекордом нинішнього сезону
    • Вчора, 22:31
    • Розсилка
    Майже пусті трибуни. Фото: ФК Олімпік
    Майже пусті трибуни. Фото: ФК Олімпік

    Це найгірший показник в поточному сезоні

    Один з матчів 21-го туру УПЛ вразив відсутністю вболівальників.

    Про це інформує офіційний сайт УПЛ.

    Гра 21-го туру УПЛ між «Олімпіком» і «Сталлю» запам'яталася не лише перемогою донеччан з рахунком 2:0, а й фіаско на трибунах.

    На матч прийшли подивитися лише 84 вболівальники. Цей показник є антирекордом нинішнього сезону чемпіонату України.

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