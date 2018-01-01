Антирекорд сезону: матч «Олімпік» – «Сталь» відвідали 84 вболівальники
- Вчора, 22:31
-
Розсилка
Майже пусті трибуни. Фото: ФК Олімпік
Це найгірший показник в поточному сезоні
Один з матчів 21-го туру УПЛ вразив відсутністю вболівальників.
Про це інформує офіційний сайт УПЛ.
Гра 21-го туру УПЛ між «Олімпіком» і «Сталлю» запам'яталася не лише перемогою донеччан з рахунком 2:0, а й фіаско на трибунах.
На матч прийшли подивитися лише 84 вболівальники. Цей показник є антирекордом нинішнього сезону чемпіонату України.