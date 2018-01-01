Прем'єр-ліга. «Зоря» впевнено розгромила «Ворсклу», «Олімпік» здолав «Сталь»
- Сьогодні, 15:52
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Розсилка
Перемога дозволила «Зорі» скоротити відставання від «Ворскли» до 1одного очка
«Зоря» - «Ворскла»
В матчі претендентів на бронзу української Прем'єр-ліги «Зоря» здолала «Ворсклу» завдяки голу Артема Гордієнка, фантастичному пострілу Юрі Фрейтаса та красивому м'ячу від Артема Громова.
Перший тайм обидві команди здебільшого провели в боротьбі у центрі поля. За 45 хвилин «Зоря» та «Ворскла» так і не зуміли серйозно потривожити голкіперів одне одного.
Проте, другий тайм значно активніше розпочали луганці. Підопічні Вернидуба постійно пресингували суперника, змушували Ворсклу помилятись і нарешті почали створювати моменти.
Із тиском луганців впоралися не всі. На 68-й хвилині Сапай грубо сфолив проти Фопала в центрі поля, отримав другий гірчичник і залишив «Ворсклу» в меншості. Чисельну перевагу «Зоря» реалізувала вже за три хвилини. Артем Гордієнко підхопив м'яч після помилки Шуста, який невдало зіграв на виході після прострілу Тимчика, і спокійно відправив його в сітку.
А ще за п'ять справжній шедевр виконав Юрі. Бразилець прийняв у районі одинадцятиметрової позначки подачу від Караваєва, обробив м'яч і відправив його в кут воріт ударом через себе в падінні.
Довершив розгром Громов, який після контратаки спокійно відправив м'яч у «дев'ятку» воріт Шуста. Перемога дозволила «Зорі» скоротити відставання від «Ворскли», яка іде третьою. У полтавців зараз 34 очки, у луганців – на бал менше.
«Олімпік» - «Сталь»
Матч 21 туру прем'єр-ліги між донецьким «Олімпіком» та кам'янською «Сталлю» завершився перемогою команди Романа Санжара.
Перший тайм важко оцінювати інакше як типове українське бій-біжи. Підопічні Санжара та Костова багато бігали, часто фолили, непогано захищалися, а в атаку, здебільшого, виходили через довгі паси. За майже пустих трибун подібний футбол створював досить гнітюче враження.
У другому таймі «Олімпік» підвищив темп та поступово налагодив комбінаційну гру, і «Сталь» цього не витримала. На 67-й хвилині тільки вийшовший на заміну Кисіль відкрив рахунок, а на 75-й Джонатан сфолив у своїй штрафній – Біленький впевнено реалізував пенальті. 2:0
Таким чином, донецька команда перемогла і продовжила боротьбу за першу шістку, зайнявши п'яте місце з 28 очками. «Сталь», в свою чергу, втратила шанс наздогнати передостанній «Чорноморець», посідаючи 12 місце з 15 очками.
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга
21-ий тур
«Зоря» - «Ворскла» - 3:0
Голи: Гордієнко(71), Юрі(76), Громов(89)
Вилучення: Сапай(«Ворскла»)
«Олімпік» - «Сталь» - 2:0
Голи: Кисіль(67), Біленький(75п.)
Джерело: Футбол 24