Апеляційний суд скасував арешт президента «Карпат» Димінського

Як відомо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук

Апеляційний суд Києва скасував постанову про арешт президента «Карпат» Петра Димінського за підозрою в скоєнні смертельного ДТП. Про це повідомив адвокат Димінського Микола Лисий. «19 лютого 2018 року Апеляційний суд м. Києва задовольнив апеляційну скаргу адвоката і скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.



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Петро Димінський

Як відомо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук

Апеляційний суд Києва скасував постанову про арешт президента «Карпат» Петра Димінського за підозрою в скоєнні смертельного ДТП.

Про це повідомив адвокат Димінського Микола Лисий.

«19 лютого 2018 року Апеляційний суд м. Києва задовольнив апеляційну скаргу адвоката і скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 грудня 2017 року про обрання підозрюваному Димінському П.П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - повідомив він.

«Апеляційний суд дав належну правову оцінку безпідставності обраного запобіжного заходу, а також порушенням закону, які були допущені при обранні запобіжного заходу. Фактично слідчий і прокурор не мали права ініціювати питання про обрання Димінському П.П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а у слідчого судді не було жодної підстави для задоволення такого клопотання», - долав Лисий.

Крім того, Печерський суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття справи проти охоронця Димінського Андрія Борща, який раніше брав провину на себе в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну.

Раніше повідомлялося, що Димінський відвідував Карпати під час тренувальних зборах в Туреччині.