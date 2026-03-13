Арбелоа анонсував повернення Мбаппе: відомі терміни

Антон Федорців
Антон Федорців
Кіліан Мбаппе близький до повернення на поле
Королівський клуб розраховує на допомогу француза ще до міжнародної паузи

Головний тренер мадридського «Реала» Альваро Арбелоа поділився новинами про стан форварда Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

За словами керманича «вершкових», відновлення нападника йде за планом. Бомбардир не допоможе гранду в протистоянні з «Ельче» в чемпіонаті Іспанії. Утім, наступного тижня він повинен повернутися до обойми.

«Перерва на матчі збірних? До цього ще далеко. Я хочу, щоб він зміг поїхати в Манчестер. Поспостерігаємо завтра та в неділю, коли ми ухвалимо остаточне рішення. Будемо сподіватися, що він буде там, а також зіграє з «Атлетіко». Щодо збірної Франції, побачимо, коли прийде час», – заявив Арбелоа.

Мбаппе потрапив у лазарет «Реала» наприкінці лютого. Французький форвард має проблеми з коліном. Він пропустив чотири поєдинки мадридців поспіль, зокрема перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті» (3:0).

У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв 33 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 38 м'ячів. Форвард залишається найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів та іспанської Ла Ліги. Також нападник іде другим у списку претендентів на «Золотий бутс».

Нагадаємо, раніше півзахисник «вершкових» Федеріко Вальверде був визнаний гравцем тижня у головному єврокубку. Уругваєць оформив хет-трик у протистоянні з англійським грандом. У голосуванні хавбек випередив трьох конкурентів із дублями.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став найкращим асистентом Ліги чемпіонів серед голкіперів. У середу бельгієць оформив третій асист у кар'єрі. Він допоміг Вальверде забити перший м'яч у ворота «Манчестер Сіті».

Читайте також:

«Манчестер Сіті» позмагається з МЮ за хавбека збірної Англії – інсайдер
«Манчестер Сіті» позмагається з МЮ за хавбека збірної Англії – інсайдер
Арбелоа анонсував повернення Мбаппе: відомі терміни
Арбелоа анонсував повернення Мбаппе: відомі терміни
Чемпіонат світу з футболу: Іран вів переговори про перенесення ігор збірної з США у Мексику
Чемпіонат світу з футболу: Іран вів переговори про перенесення ігор збірної з США у Мексику
НХЛ анонсувала матчі в Європі у наступному сезоні
НХЛ анонсувала матчі в Європі у наступному сезоні
Гвардіола вийшов на третє місце за особистими призами чемпіонату Англії
Гвардіола вийшов на третє місце за особистими призами чемпіонату Англії
Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх
Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх

«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
